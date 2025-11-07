Mentre Alessandro Bastoni era impegnato nella gara di Champions League tra la sua Inter e il Kairat, almeno quattro malviventi hanno fatto irruzione nella sua casa a Castelli Calepio. Rubati diversi oggetti di valore.
Furto a casa di Alessandro Bastoni durante la partita di Champions
Lui la partita l’ha vista dalla panchina, senza sapere che, proprio durante il match di Champions League tra la sua Inter e il Kairat, almeno quattro malviventi stavano facendo irruzione in casa sua, a Castelli Calepio, sul Lago di Iseo, in provincia di Bergamo.
E’ quello che è successo ad Alessandro Bastoni, pilastro dei nerazzurri e della Nazionale. Come riportato da Bergamonews, almeno quattro persone sono riuscite a scavalcare il cancello dell’abitazione e ad entrare in casa. Per non farsi riconoscere hanno indossato abiti scuri, cappelli e sciarpe per coprirsi il volto.
Furto a casa di Alessandro Bastoni durante la partita di Champions: il ricco bottino
Colpo a casa di Alessandro Bastoni durante il match di Champions tra Inter e Kairat, finita col punteggio di 2 a 1 per i nerazzurri, a punteggio pieno nelle prime quattro giornate della nuova Champions. Secondo quanto riportato da Bergamonews, al momento del furto a casa di Bastoni non c’era nessuno. Sebbene manca un elenco preciso degli oggetti che sono stati rubati, i malviventi avrebbero rubato sia due Rolex sia alcune borse firmate. L’allarme è scattato poco dopo che hanno fatto irruzione, quindi non hanno avuto molto tempo per effettuare il colpo. Sul caso stanno indagando i Carabinieri di Grumello del Monte e del Nucleo Operativo di Bergamo.