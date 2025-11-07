Mente il difensore dell'Inter era impegnato con la partita di Champions, almeno quattro malviventi hanno fatto irruzione nella sua abitazione.

Lui la partita l’ha vista dalla panchina, senza sapere che, proprio durante il match di Champions League tra la sua Inter e il Kairat, almeno quattro malviventi stavano facendo irruzione in casa sua, a Castelli Calepio, sul Lago di Iseo, in provincia di Bergamo.

E’ quello che è successo ad Alessandro Bastoni, pilastro dei nerazzurri e della Nazionale. Come riportato da Bergamonews, almeno quattro persone sono riuscite a scavalcare il cancello dell’abitazione e ad entrare in casa. Per non farsi riconoscere hanno indossato abiti scuri, cappelli e sciarpe per coprirsi il volto.

Colpo a casa di Alessandro Bastoni durante il match di Champions tra Inter e Kairat, finita col punteggio di 2 a 1 per i nerazzurri, a punteggio pieno nelle prime quattro giornate della nuova Champions. Secondo quanto riportato da Bergamonews, al momento del furto a casa di Bastoni non c’era nessuno. Sebbene manca un elenco preciso degli oggetti che sono stati rubati, i malviventi avrebbero rubato sia due Rolex sia alcune borse firmate. L’allarme è scattato poco dopo che hanno fatto irruzione, quindi non hanno avuto molto tempo per effettuare il colpo. Sul caso stanno indagando i Carabinieri di Grumello del Monte e del Nucleo Operativo di Bergamo.