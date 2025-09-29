Un grande dolore ha colpito la famiglia Zanetti e tutto il mondo nerazzurro. È morto Rodolfo Zanetti, padre del vicepresidente Javier, simbolo dell’Inter dentro e fuori dal campo. In queste ore, il club e i tifosi si stringono attorno al loro storico capitano.

Un legame profondo tra famiglia, origini e passione

Rodolfo Zanetti, figlio di Paolo Zanetti, originario di Sacile, aveva sempre mantenuto vivo il legame con le radici italiane.

Un vincolo che Javier ebbe modo di riscoprire durante una visita nella cittadina friulana, momento in cui riaffiorò il senso di appartenenza a una storia familiare intrecciata tra Italia e Argentina.

Il rapporto tra padre e figlio è sempre stato saldo, accompagnando Javier dai primi passi sui campi di Buenos Aires fino all’approdo a Milano negli anni ’90, quando vestì la maglia dell’Inter e ne divenne capitano, conquistando ogni trofeo possibile.

Nel corso della sua vita, Rodolfo aveva già affrontato un dolore profondo con la scomparsa della moglie Violeta Bonazzola nel 2011, un lutto che aveva segnato profondamente l’intera famiglia. La perdita di Rodolfo rappresenta ora un nuovo momento di grande tristezza, che tutto il mondo nerazzurro ha condiviso con affetto e riconoscenza nei confronti di una figura che ha sempre sostenuto, con discrezione e orgoglio, la straordinaria carriera del figlio.

Inter, è morto Rodolfo Zanetti: il club si stringe attorno al suo vicepresidente

Un profondo dolore ha colpito la famiglia nerazzurra. Nelle ultime ore è venuto a mancare Rodolfo Ignacio Zanetti, padre di Javier Zanetti, ex capitano e attuale vicepresidente dell’Inter. La società ha reso nota la triste notizia attraverso un comunicato diffuso nella mattinata, con cui ha voluto esprimere la propria vicinanza e affetto nei confronti del suo dirigente, stringendosi attorno a lui e ai suoi cari in questo momento di grande sofferenza.

Il club ha voluto ricordare la figura di Rodolfo come una presenza costante nella vita del figlio, capace di trasmettere valori di umiltà, impegno e dedizione che hanno segnato l’intera carriera del simbolo nerazzurro.