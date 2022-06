Calcio: Juventus, Brambilla nuovo allenatore dell'Under 23, Montero guiderà l'Under 19

Torino, 28 giu. – (Adnkronos) – La Juventus ha ufficializzato, con una nota sul proprio sito web, la scelta di Massimo Brambilla e Paolo Montero come nuovi allenatori delle formazioni Under 23 e Under 19. "Due importanti novità. Le panchine dell’Under 23 e dell’Under 19, per la prossima stagione, saranno affidate rispettivamente a Massimo Brambilla e Paolo Montero -si legge su juventus.com-.

Un nuovo inizio per entrambi, con obiettivi comuni: portare avanti un progetto lungimirante e far crescere i giovani".