Dramma in Spagna, il portiere 19enne Raul Ramirez è morto dopo uno scontro di gioco durante una partita per la Terza Federazione.

Calcio in lutto, morto il 19enne Raul Ramirez dopo uno scontro in campo

Il calcio spagnolo è sotto choc alla notizia che Raul Ramirez, giovanissimo portiere del Colindres, è morto questa mattina in ospedale dopo che, durante il match di Terza Federazione di ieri contro il Revilla, ha subito un colpo alla testa.

Ramirez è stato subito soccorso e portato in ospedale, dove è morto oggi in conseguenza di un trauma cranico, che gli ha causato due arresti cardiorespiratori che si sono rivelati fatali.

Tutto il calcio spagnolo, e non solo, si stringe attorno alla famiglia del portiere 19enne Raul Ramirez, morto questa mattina dopo uno scontro durante la partita di ieri per la Terza Federazione spagnola. Intorno al minuto 60, il giovane portiere ha tentato di raggiungere il pallone crossato in aerea ma, è stato spinto da un giocatore della squadra rivale, solo che l’impatto è stato così violento da fargli perdere i sensi e da farlo andare in arresto cardiaco, come riportato da Cadena Ser Cantabria. Il ragazzo è stato subito soccorso, con l’allenatore, Rafa de Pena, esperto in rianimazione cardiopolmonare, che ha tentato di soccorrerlo. Ramirez, purtroppo, è morto poi in ospedale.