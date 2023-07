Calcio, non ce l'ha fatta Kevin Kuka: giocava nella Virtus Bolzano

La scomparsa del 21enne Kevin Kuka ha sconvolto un'intera comunità. Il giovane era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto lo scorso 20 aprile.

La vita di Kevin Kuka è stata spezzata a soli 21 anni. Il giovanissimo calciatore che militava nella Virtus Bolzano era rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale avvenuto lo scorso 20 aprile, lungo la A22, all’altezza dello svincolo Ala-Avio. Le ferite riportate erano troppo gravi. Moltissime le persone che, in queste ultime ore hanno scritto sui social un ultimo pensiero alla giovanissima promessa del calcio.

Il giovanissimo calciatore stava viaggiando con alcuni amici a bordo di una Golf lungo l’Autostrada del Brennero. Il mezzo è tuttavia andato a sbattere contro un Tir che in quegli istanti si trovava fermo per via di alcuni lavori. L’impatto è stato di una violenza tale che il 21enne è stato sbalzato fuori dall’auto.

Il successivo ricovero

Soccorso dagli operatori sanitari, il 21enne è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dove purtroppo è spirato nelle scorse ore. La società calcistica Virtus Bolzano lo ha salutato così con un post sui socia: “Ovunque tu sia Grazie per tutto quello che ci hai dato! Ciao Kevin! Ac Virtus Bolzano. #21 #persempre”.