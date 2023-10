Manolo Portanova, giocatore del Genoa, è stato condannato per stupro. Secondo la Figc può giocare, per il Coni no.

Per la Figc, dopo la condanna in primo grado contro Manolo Portanuova, il giocatore può giocare, mentre per il Coni no. In Appello era stata data ragione alla Figc perché “il fatto oggetto dell’addebito disciplinare deve essere riferito ad un contesto ‘prettamente sportivo’“. Per quanto riguarda la giustizia sportiva, è raro che gli organi inquirenti delle federazioni entrino in contrasto con la Procura Generale del Coni, organo inquirente supremo dello sport italiano. Il caso del giocatore del Genoa, condannato penalmente a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo, fa scalpore. Nei confronti di Portanova, il Tribunale della Figc non ha preso provvedimenti, anzi ha disposto l’archiviazione del caso. La Procura del Coni ha impugnato l’atto, invitando a giudicare e condannare Portanova perché i fatti commessi devono avere ripercussioni sul piano disciplinare sportivo. Lo scorso agosto, però, il tribunale d’appello della Figc ha ribadito in modo definitivo il fatto che il calciatore può essere giudicato solo se si parla di contesto sportivo. Per spiegare con parole semplici, un caso di violenza sessuale commesso da un tesserato su una tesserata ha valenza di reato sportivo, uno commesso su una persona non tesserata no.

Calcio, Portanova condannato per stupro: un nuovo appello

La Procura Generale dello Sport non ha intenzione di arrendersi. Mercoledì 18 ottobre ha chiesto al Collegio di Garanzia del Coni “di riconoscere e affermare la propria piena giurisdizione sui fatti oggetto del procedimento di dichiarare la responsabilità disciplinare del signor Manolo Portanova, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in combinato disposto con gli artt. 2 e 5, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, con irrogazione al sig. Portanova della sanzione della squalifica di anni 5 con proposta di radiazione, ovvero di quella diversa sanzione che dovesse essere ritenuta conforme a giustizia dal Collegio“.