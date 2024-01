Dopo il ritorno di Matteo Gabbia dal prestito al Villareal, il reparto difensivo del Milan si rimpolpa ancora grazie ad un altro nuovo acquisto. Dall’Hellas Verona, infatti, è in arrivo Filippo Terracciano: giovane promessa classe 2003, arruolabile come terzino, ma che può ricoprire anche altre posizioni nello scacchiere difensivo organizzato da Pioli.

Terracciano al Milan: nuova linfa alla difesa

È già sbarcato a Milano Filippo Terracciano, il difensore in arrivo al Milan dal Verona che si è recato alla clinica ‘La Madonnina’ per le visite mediche di rito che precedono la firma sul contratto con il club di via Aldo Rossi. Terracciano sarà utile ai rossoneri, in leggera ripresa nelle ultime partite dopo il periodo di crisi dei mesi di novembre e dicembre, per affrontare le tante defezioni che hanno colpito soprattutto il reparto difensivo negli ultimi mesi. Prima Kalulu e Pellegrino, poi Thiaw e infine anche Tomori, uno dopo l’altro i difensori centrali del Milan si sono infortunati, lasciando al solo Kjaer la responsabilità di essere l’unico giocatore di ruolo ancora integro. Con l’adattato Theo Hernandez e l’esordio del giovane Simic, Stefano Pioli è riuscito a metterci una pezza in queste settimane, ma ora con l’arrivo di Terracciano e il ritorno di Gabbia la rosa torna finalmente ad allungarsi.

Terracciano al Milan: il contratto

L’accordo con il Verona non è stato semplice da trovare per il Milan, ma i dirigenti Furlani e Moncada sono riusciti alla fine a strappare all’Hellas, in grave crisi per le note questioni che riguardano la proprietà, un buon accordo per poter firmare Terracciano. Il difensore veneto arriva ai rossoneri a titolo definitivo per una cifra pari a 4,5 milioni di euro, più un altro milione di bonus e una percentuale del 10% a favore dei gialloblù sulla sua eventuale futura rivendita.