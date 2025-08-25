Manca ancora una settimana esatta alla fine del Calciomercato, nonostante il campionato sia già cominciato. Dei colpi a sorpresa sono ancora possibili, il Milan avrebbe infatti messo gli occhi sul giovane centrocampista del Bologna Giovanni Fabbian.

Calciomercato Milan, Fabbian potrebbe lasciare il Bologna: l’indiscrezione

Il campionato per il Milan è iniziato nel peggiore dei modi vista la sconfitta interna contro la neopromossa Cremonese, grazie al goal in rovesciata di Bonazzoli (1-2 il risultato finale).

Nonostante le buone impressioni date dalla squadra di Allegri nelle amichevoli pre-campionato, alla prima la squadra ha deluso le aspettative ma, si sa, le amichevoli sono amichevoli e, soprattutto in Seria A, non c’è alcun avversario da sottovalutare. La società sta quindi pensando di intervenire ancora sul mercato, servirebbe probabilmente un difensore ma nelle ultime ore il club è invece piombato sul centrocampista del Bologna Giovanni Fabbian. Secondo le ultimissime indiscrezioni, i contatti tra le due società sono già stati avviati, con i rossoblù che aspettano la prima offerta da parte del Diavolo.

Calciomercato Milan: chi è Giovanni Fabbian

Come abbiamo visto, il Milan ha messo gli occhi sul calciatore del Bologna Giovanni Fabbian. Età, 22 anni, ruolo centrocampista. Molto potente fisicamente, è bravissimo a infilarsi nell’aera avversaria al momento giusto. Ha mostrato anche ottime doti difensive, mostrando soprattutto molta aggressività neo confronti degli avversari.