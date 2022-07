Prediligere abiti e tessuti leggeri e traspiranti dai colori chiari è una ottima soluzione per contrastare il caldo eccessivo di agosto.

Il caldo estremo di questi giorni diventa davvero difficile da gestire e tollerare. Diventa fondamentale, in questo periodo di caldo eccessivo, cercare di indossare un abbigliamento che sia consono alla stagione in modo da non soffrire troppo l’arsura. L’abbigliamento gioca un ruolo importante con abiti dai tessuti adatti e leggeri e qui diciamo cosa indossare.

Caldo estivo di Agosto

In questi giorni, il caldo sembra essersi attenuato, per via dei temporali che si sono abbattuti al nord che hanno portato un po’ di refrigerio e sollievo dall’eccessiva arsura. Gli stessi meteorologi affermano che l’anticiclone africano sta per tornare e si comincerà ad averne un assaggio nei primi giorni di agosto.

A partire già dall’ultimo weekend di luglio, giornata in cui molti partiranno per le tanto agognate vacanze, il caldo è destinato ad aumentare con temperature elevate. Il sole tornerà a splendere su tutte le regioni. La giornata di domenica sarà particolarmente soleggiata, anche se la calura non sarà così eccessiva.

Dalla prossima settimana, quindi dai primi di agosto, le temperature cominceranno nuovamente a salire e si tornerà a sudare nuovamente. Nelle zone interne del sud Italia, al centro, al nord e nelle isole maggiori si arriverà a temperature che sfioreranno i 40° circa. Una tregua che avrà durata breve con un rialzo termico.

Bisogna nuovamente affrontare temperature elevate e altissime e prepararsi a una ondata di calore che dovrebbe interessare tutta la penisola almeno fino al 15 di agosto, il Ferragosto. In attesa delle giornate bollenti che ci attengono, è bene cominciare a prepararsi con rimedi efficaci e validi come chiudere le tapparelle nelle ore calde e bagnarsi le tempie per abbassare la temperatura corporea.

Caldo estivo di agosto: consigli sull’abbigliamento

Oltre ai classici rimedi e consigli che vengono forniti ogni anno, è anche bene fare attenzione al tipo di abbigliamento da indossare in modo da non soffrire troppo il caldo. Si può combattere anche con un abbigliamento più consono e adatto ai mesi estivi. Si consiglia di optare per tessuti leggeri e traspiranti, ma anche comodi.

Il lino e il cotone sono i tessuti migliori perché comodi e lasciano traspirare la pelle. L’abbigliamento deve essere leggero, non solo nelle forme, ma anche nei tessuti e colori. I tessuti sintetici non sono indicati poiché trattengono il calore non lasciando la pelle traspirare e respirare nel modo giusto.

I tessuti naturali come il lino sono l’ideale, anche per la sua eleganza. Molta importanza è riservata anche ai colori chiari, come il bianco che riflette i raggi solari assorbendone una quantità minima. Si consiglia di fare a meno dei tessuti troppo aderenti o stretch. Il cappello di paglia va benissimo da indossare quando si esce perché protegge la testa dal sole.

Gli abiti come lo chemisier sono la giusta soluzione contro il caldo perché molto morbidi e non fasciano troppo. I prendisole in cotone permettono di affrontare il caldo estivo così come l’abito lungo, magari con qualche spacco laterale. Sono tutti piccoli consigli riguardo l’abbigliamento che sicuramente possono aiutare a stare meglio.

Caldo estivo di agosto: la soluzione migliore in casa

Per affrontare le giornate e notti di caldo, è possibile contare su varie soluzioni che non sempre si rivelano efficaci e durature. Per un refrigerio che sia costante nel tempo, la soluzione migliore è Artic Cube, un mini condizionatore portatile che dona refrigerio agli ambienti domestici in modo che sia piacevole stare in casa.

Un dispositivo molto piccolo per quanto riguarda le dimensioni, ma in grado di raffreddare gli ambienti in modo rapido. Si caratterizza per un design elegante e discreto, oltre a essere poco ingombrante. Indicato anche per spazi non troppo grandi. Con un piccolo investimento economico, è possibile riuscire a ottenere piacevoli vantaggi.

Essendo di dimensioni contenute, si adatta molto bene per stare su una scrivania dell’ufficio o il comodino della camera da letto. Funziona grazie alla tecnica di raffreddamento ad acqua per cui l’acqua entra nell’unità per poi essere spinta contro il filtro bagnato. L’acqua evapora e si trasforma in aria che rinfresca.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Oltre ad abbassare la temperatura, questo dispositivo umidifica e purifica l’ambiente in modo da avere aria pulita e salubre dal momento che non usa refrigeranti o prodotti chimici. I filtri durano circa 8 ore prima di poterli sostituire e basta versare l’acqua nel serbatoio per poi collegarlo all’unità e accenderlo in modo da farlo funzionare.

Un modello silenzioso che si può posizionare ovunque. All’interno della confezione è possibile anche trovare il manuale delle istruzioni, i filtri, il cavo di alimentazione e la spina.

Diffidate delle imitazioni e optate per un prodotto originale ed esclusivo che è possibile ordinare soltanto cliccando qui sul sito ufficiale dove basta compilare il modulo con i dati per poter approfittare della promozione di Artic Cube al costo di 59€ per una confezione, ma vi sono anche altre offerte. Il pagamento avviene con Paypal, la carta di credito o nella formula del contrassegno, quindi contanti al corriere in pochi giorni lavorativi.