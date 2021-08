Caldo di agosto: come ricorrere ai ripari

Il caldo di agosto si sta facendo sempre più intollerabile, ma è possibile attenuarlo con alcuni utili consigli e il miglior condizionatore portatile.

La settimana che terminerà con il 15 agosto, quindi con Ferragosto, si prospetta essere la più calda dell’intera estate. In base a quanto affermano i meteorologi, il caldo di agosto farà sudare tantissimo con temperature altissime che toccano i quasi 50° gradi al sud. Vediamo come proteggersi con alcuni consigli e soluzioni adeguate per far fronte all’afa.

Caldo di agosto

Dopo un periodo di assestamento contraddistinto da piogge e temporali che hanno rovinato l’agricoltura, ora è il ritorno del grande caldo di agosto con temperature bollenti che preoccuperanno gli italiani da nord a sud fino al giorno di Ferragosto. L’anticiclone africano Lucifero è finalmente arrivato facendo oscillare il termometro con temperature alte.

Il caldo di agosto avrà una durata fino a domenica 15 agosto con le giornate tra l’11 e il 13 che si prospettano essere le più bollenti e afose di tutta l’estate. In alcune regioni, quali la Calabria, la Sicilia, le Marche, ma anche la Puglia e la Basilicata, la colonnina arriverà a toccare i 40°. Nella giornata di mercoledì si è arrivati ai quasi 49° in Sicilia.

Nelle altre regioni, quali Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige e Triveneto, non si toccheranno punte così alte, ma saranno un po’ più fresche, sebbene l’afa e l’umidità la faranno sicuramente da padrone. Proprio per via di queste temperature, gl stessi meteorologi hanno già detto che questa settimana di agosto rischia di essere la più calda di sempre.

Soltanto verso la metà del mese, è possibile che il caldo di agosto cominci ad attenuarsi e che si torni a respirare aria più fresca con le temperature che scenderanno di un paio di gradi in modo da portare un po’ di sollievo e di refrigerio.

Caldo di agosto: consigli

Per affrontare questo caldo di agosto terribile e afoso, sono diverse le soluzioni e i trucchi utili per affrontare questi giorni di afa e riuscire a trovare un po’ di sollievo. Non si soffre soltanto in casa, ma anche in ufficio e se i più fortunati possono andare al mare, per gli altri bisogna trovare dei suggerimenti per contrastare l’umidità del mese di agosto.

A prescindere se si è in casa o si continui a lavorare, è bene cercare di non vestirsi di indumenti scuri e abbandonare gli abiti in tessuti sintetici prediligendo tessuti quali il lino e il cotone che sono molto più freschi. I vestiti lunghi e leggeri nei colori chiari sono perfetti per la stagione estiva in quanto sono eleganti e fanno sudare meno.

In casa è meglio tenere le persiane chiuse soprattutto nelle ore più calde della giornata in modo da non trasformare la propria ambientazione in una fornace. Si consiglia di lasciare le finestre aperte, soprattutto verso la sera e dopo le 18, in modo da far circolare un po’ d’aria. Idratarsi è fondamentale, soprattutto per cercare di affrontare il caldo di agosto molto torrido.

Un altro rimedio molto utile per affrontare il caldo di agosto è usare un condizionatore portatile come Artic Cube per rinfrescare gli ambienti domestici. Si consiglia di evitare di uscire nelle ore meno calde, prediligendo il mattino presto o la sera quando il sole tramonta. Sono le ore più fresche della giornata quando vi è un po’ d’aria e l’umidità cala permettendo di godere di un po’ di fresco.

