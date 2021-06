Caldo estivo : come avere una casa fresca

Per sopportare il caldo estivo e trovare un po' di refrigerio, bisogna tenere la casa fresca con il miglior mini condizionatore portatile in commercio.

L’estate è finalmente giunta ed è un periodo al quale non si associa soltanto mare, vacanze e sabbia, ma anche caldo e afa. Il caldo estivo è molto difficile da sopportare per chiunque, ma ci sono consigli e trucchi utili per cercare di tollerarlo rendendo la casa più fresca. Ecco le soluzioni da adottare.

Caldo estivo

A quanto pare, dopo un maggio piovoso e freddo, gli italiani dovranno imparare a convivere con il caldo estivo dal momento che, già a partire da questo ultimo weekend di giugno, le temperature sono destinate a sfiorare i 36°, soprattutto nelle regioni del centro sud. Per questa ragione, come dicono i meteorologi, è bene cominciare a prepararsi per non soccombere ai giorni di afa e umidità.

L’anticiclone continua a influenzare le temperature, a cominciare da questo fine settimana. Gli esperti del settore segnalano un nuovo arrivo di aria calda che rischia di far aumentare le temperature dal nord al sud. Sabato si prospetta una giornata serena, anche se potrebbero esserci dei rovesci o temporali nelle Alpi, mentre in Sicilia e Sardegna le temperature arriveranno a toccare i 35°.

Un weekend ad alta tensione, soprattutto per il caldo. Infatti, a partire dalla prossima settimana, a cominciare da lunedì, sia al nord che al sud di Italia, le temperature cominceranno a intensificarsi con l’arrivo di aria calda sahariana e con tantissimo caldo estivo con cui bisogna fare i conti.

Per combattere il caldo estivo ed evitare i colpi di calore, è molto importante cercare di idratarsi con una certa regolarità. Bere acqua è fondamentale per sostituire i liquidi persi. Insieme all’acqua, sono diverse le bevande dissetanti da consumare: dalla limonata al frullato di stagione sino alle centrifughe, sono tutti liquidi che è possibile assumere per tollerare l’arsura.

Caldo estivo in casa: consigli

Quando il caldo estivo si fa sentire, impedendo di respirare e anche di dormire tranquillamente la notte, bisogna cominciare a correre ai ripari. Per farlo, ci sono alcuni consigli e suggerimenti che spieghiamo qui che possono essere molto utili per arieggiare la casa in modo da tenerla fresca durante le giornate estive assolate.

Per mantenere la casa fresca e quindi riuscire a sopportare nel modo migliore il caldo estivo, è fondamentale adottare alcuni di questi trucchi e suggerimenti che risultano essere particolarmente efficaci. Per prima cosa, considerando che i raggi del sole riscaldano la casa, è consigliabile chiudere persiane, porte, finestre e anche tende in modo da mantenere un po’ fresco l’ambiente.

Man mano che le temperature scendono, bisogna aprire le porte e le finestre soprattutto la sera in modo da sfruttare questi momenti per far entrare un po’ di fresco in casa e finalmente trovare un po’ di refrigerio dall’arsura quotidiana. Adottando questi metodi, è possibile riuscire anche a riposare serenamente e tranquillamente.

Se il caldo si fa sentire in maniera eccessiva, è giunto il momento di munirsi di un deumidificatore o di un condizionatore portatile come Artic Cube che è molto compatto e quindi facile da spostare da una stanza all’altra. Si consiglia di cucinare nelle ore più fresche, magari la sera e optare per piatti freschi e leggeri, come insalate e frullati a base di frutta e verdura che aiutano a tollerare meno il caldo estivo.

Caldo estivo: miglior condizionatore

il modo più efficace per combattere il caldo estivo è l’utilizzo dei nuovi condizionatori portatili senza tubo. Il migliore tra questi si chiama Artic cube.

Un mini condizionatore portatile molto silenzioso e perfetto per casa. Dotato di una luce notturna che permette di rilassarsi in modo da dormire serenamente e al fresco senza afa. Funziona grazie alla tecnologia di raffreddamento ad acqua per cui l’aria calda entra nell’unità ed è spinta contro il filtro bagnato. A quel punto, l’acqua comincia a evaporare e rilascia aria fredda che dona sollievo e refrigerio.

Usare questo mini condizionatore portatile ecologico è molto facile e non si ha bisogno di esperti o di installazioni murarie. Basta semplicemente versare l’acqua all’interno del serbatoio, collegarlo all’unità e accenderlo. Ha tre velocità di ventilazione per consentire un controllo ottimale e preciso della potenza in base alle esigenze.

Artic Cube è una soluzione efficace, potente e silenziosa. Un condizionatore portatile che rinfresca la casa in pochi minuti. Dispone di filtri che hanno una durat di circa 8 ore prima di necessitare di altra acqua. Un prodotto sano che non usa gas o refrigeranti chimici.

Un dispositivo che ha più funzioni, perché non solo raffredda l’ambiente della casa, ma purificae deumidifica. Grazie ad Artic cube è possibile beneficiare di aria fresca e sana senza nessuna particella di polvere.

Un dispositivo ideale per affrontare il caldo estivo. Ha dimensioni compatte permettono di posizionarlo sia su una scrivania che su un tavolino. La confezione comprende il cavo di alimentazione con spina e il manuale di istruzioni.

Artic Cube è originale ed esclusivo e quindi non reperibile nei negozi o siti di e-commerce. Per ordinarlo, bisogn cliccare qui alla pagina ufficiale del prodotto, compilare il form di richiesta con i dati e inviarlo. Il condizionatore è in offerta al costo di 59€ per una confezione con spese gratuite di spedizione. Il pagamento è con Paypal, carta di credito o in contanti al corriere.

