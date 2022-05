Caldo estivo in casa: come correre ai ripari

L'uso dei condizionatori, chiudere le persiane e le tapparelle, limitare l'utilizzo del forno, sono piccoli accorgimenti per sopportare il caldo estivo.

Il termometro di questi giorni sta facendo alzare le temperature. Per il fine settimana in arrivo, i meteorologi hanno predetto temperature in picchiata con picchi anche di 30° e oltre nelle principali città italiane. Per sopperire al caldo estivo, qui forniamo tutti i consigli utili per trovare un po’ di refrigerio in casa.

Caldo estivo in casa

Quando il sole e le alte temperature si fanno sentire, diventa davvero difficile riuscire a tollerare e sopportare il caldo in estivo nelle proprie abitazioni. La casa rischia di trasformarsi in un vero e proprio forno per cui riuscire a sopportare il tutto diventa problematico e si rischia di avere delle ripercussioni sia a livello fisico che emotivo.

Il caldo non solo infastidisce e irrita, ma causa anche seri problemi durante il riposo notturno portando a notti insonni e non riuscendo a concludere nulla per il resto della giornata. Una condizione che rischia di peggiorare ulteriormente il proprio stato d’animo causando nervosismo, stanchezza e debolezza.

Inoltre, soffrire il caldo porta il fisico a sentirsi maggiormente svogliati, deboli e fiacchi. Per questa ragione, per sopperire al caldo estivo in casa, gli stessi esperti suggeriscono di nutrirsi nel modo adeguato optando per alimenti freschi e leggeri, ma anche adottando buone abitudini che permettano di provare un minimo di sollievo.

Seguire gli accorgimenti adeguati è molto importante in quanto permette di avere un po’ di refrigerio e di riuscire a sopportare di più il caldo di questi giorni terribili che stanno per arrivare e preannunciano alte temperature.

Caldo estivo in casa: consigli

Il caldo estivo può essere davvero brutale, ma grazie ai consigli e suggerimenti presenti in questo paragrafo sicuramente è possibile trovare dei modi freschi per avere un po’ di sano refrigerio. Una delle soluzioni maggiormente efficaci è fare in modo che la propria casa sia ben isolata in modo da mantenere il calore all’esterno e l’aria all’interno.

Un altro utile suggerimento è usare dei ventilatori o condizionatori come Artic Cube, considerato il modello migliore del settore. Con questo dispositivo si permette di far circolare l’aria mantenendo la stanza fresca. Altrettanto importante evitare di usare o ridurre l’utilizzo di quegli elettrodomestici o dispositivi che generano calore, come il forno gli asciugacapelli almeno nelle ore più calde della giornata.

Per sopportare il caldo estivo all’interno della propria casa, è possibile cercare di mantenerla fresca tenendo le finestre chiuse nelle ore più calde e aprirle soltanto la sera o il mattino presto in modo da arieggiare la stanza. Si possono anche mettere delle tende da sole in modo che i raggi non entrino e si possa godere di una sensazione refrigerante.

Si consiglia anche di prestare attenzione all’alimentazione nutrendosi in modo adatto con alimenti leggeri evitando il consumo di bevande gassate che aumentano la sensazione di calore. Va benissimo consumare acqua, almeno due litri e mezzo oppure succhi e centrifughe a base di frutta. Per l’uso dei condizionatori, meglio mantenere una temperatura tra i 25 e i 27°.

