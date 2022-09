Calenda: “Fusione Azione-IV? Pensiamo a un partito più ampio”

Roma, 26 set. (askanews) – “Potrebbe portare in tempi brevi non a un partito unico come fusione di Azione e Italia Viva, ma una cosa più grande, secondo noi ci vorrà un po’ di tempo, ma quella è la direzione che abbiamo preso sì”: lo ha annunciato il leader di Azione Carlo Calenda – in conferenza stampa al comitato elettorale a Roma – rispondendo a una domanda sul futuro insieme con il partito di Matteo Renzi, mentre il leader di IV era in Giappone ai funerali di Shinzo Abe.

Insieme “non lo so, in Parlamento non lo so, immagino di sì, in un momento diverso, ma non credo sia tanto questo il punto, il punto è che abbiamo bisogno di una rifondazione culturale della politica”, ha sottolineato.