Caltanissetta, ex professoressa di 102 anni torna a scuola per un giorno

Grazie alla sua casa di riposo, l'ex insegante di Caltanissetta, Michela ha esaudito il suo sogno: tornare dietro una cattedra di scuola a 102 anni

La bellissima storia arriva da Caltanissetta, in Sicilia, dove Michela Ponte, ex professoressa di 102 anni è tornata a scuola, dietro la cattedra per un giorno.

Caltanissetta, Michela torna a scuola a 102 anni

Michela Ponte è una stimata ex professoressa di Lettere di Caltanissetta, ormai in pensione da tanti anni.

Grazie ad un progetto della sua casa di riposo, chiamato “Nonni Felici 4.0“, Michela ha potuto esaudire il suo songo: tornare per almeno un giorno ad esercitare la sua amata professione. L’ex professoressa è tornata, infatti, all’istituto Rosso di San Secondo di Caltanissetta per insegnare ai bambini della 1 G. Gli alunni, entusiasti della novità, avevao preparato delle poesie da recitare all’anziana signora.

Le parole della dirigente scolastica

La dirigente scolastica Bernardina Ginevra ha parlato di questa iniziativa, raccontando le sue sensazioni: “Gli anziani sono la nostra memoria ed è importante vedere come essi rappresentino non solo un riferimento, ma anche una chiara affermazione di quanto la scuola e lo studio siano fondamentali nella vita.” Insieme a lei anche Marzia Palmeri, la docente che abitualmente insegna nella 1 G: “Dopo due anni di pandemia, i ragazzi non avevano avuto ancora modo di confrontarsi.

Dunque, l’evento è stato mezzo utile di socializzazione, di incontro tra generazioni; un momento da portare nel cuore.”