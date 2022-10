Camera dei deputati: Alessandro Zan vicepresidente? L’idea del PD

Il deputato Alessandro Zan potrebbe diventare vicepresidente della Camera. Questa parrebbe essere l'idea che piace ai dem.

L’elezione del leghista Lorenzo Fontana alla presidenza della Camera potrebbe portare la frangia dei dem a proporre nel ruolo di vicepresidente una figura che idealmente rappresenta l’ideale opposizione. Si tratta di Alessandro Zan, deputato e noto fautore dell’omonimo disegno di legge che nei mesi scorsi era stato respinto dal Senato.

Ad ogni modo, tutto ciò non è null’altro che un’idea, come ha precisato lo stesso deputato.

Zan potrebbe diventare vicepresidente della Camera? L’idea del PD

Era stato proprio Alessandro Zan a mostrare lo striscione “No a un presidente omofobo pro Putin”, in segno di protesta. Interpellato da Adnkronos, il deputato ha spiegato il motivo della sua scelta: “Non può essere eletto terza carica dello Stato chi ha costruito tutta la sua esistenza politica su parole d’odio è discriminazione, che ha patrocinato quel congresso di Verona che raccolse i peggiori integralisti mondiali”.

“Ho ripresentato il ddl Zan. Chiederemo che sia calendarizzato”

Infine il deputato, noto per essere attivo sul fronte della lotta per i diritti della comunità lgbtq+, ha spiegato che il ddl Zan non è scomparso e che, anzi, è stato ripresentato. Con esso anche il matrimonio egualitario: “Chiederemo sia calendarizzato in quota opposizione”.