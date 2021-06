Camicie da uomo estive: i trend del momento

Dalle camicie in stile hawaiano sino ai modelli classici, sono tantissime le camicie da uomo da indossare in estate e sfoggiarle in ogni occasione.

Durante la stagione estiva è possibile indossare anche le camicie sia per occasioni eleganti, come una cerimonia, ma anche per uno stile più casual, quale il lavoro o una cena con gli amici. Se si sta pensando di rinnovare il guardaroba in vista dell’estate, ecco alcune delle migliori camicie da uomo da sfoggiare.

Camicie da uomo estive

Un indumento che ogni uomo ha nel proprio armadio e che si addice a ogni stile: casual, sportivo, ma anche elegante. Le camicie da uomo possono essere versatili e comode, ma anche in stile classico per un look da indossare tutti i giorni, magari per andare in ufficio, abbinadolo a una giacca. Gli abbinamenti possibili e anche la comodità di indossarla ne hanno fatto un must da avere nell’armadio.

I modelli in cotone sono molto leggeri e delicati, al punto che possono essere indossati anche durante la stagione estiva. Le camicie da uomo realizzate in lino sono perfette per la stagione estiva in quanto permettono di non soffrire troppo il caldo e poi sono particolarmente indicate per il lavoro e l’ufficio.

La camicia bianca è sicuramente un must e dai look più eleganti ad altri maggiormente casual sicuramente permette di fare una bella figura in qualsiasi occasione.

Nel momento in cui si sceglie una camicia, non bisogna tralasciare nessun dettaglio, ma bisogna considerare ogni aspetto in modo da essere al top in ogni momento.

Prima di tutto, bisogna scegliere un indumento che si addica al proprio stile. In seguito, il tessuto è fondamentale e quando si tratta di camicie da uomo è meglio puntare su materiali freschi, leggeri, oltre che particolarmente delicati sulla pelle. Il cotone oppure il lino sono materiali perfetti per questo indumento da indossare in estate. le maniche di questo capo possono essere sia a tre quarti, ma anche corte. Ovviamente dipende dai propri gusti e dalle scelte di ognuno.

Camicie da uomo: trend

Per quanto riguarda questo capo da indossare in estate in ogni momento, sono tantissime le tendenze a cui affidarsi in modo da scegliere il modello maggiormente adatto. I grandi marchi propongono camicie da uomo hawaiane, con fantasie all over e grafiche disegnate dai grandi fashion designer e che si sono viste sulle passerelle.

La camicia continua a essere un must have e questo indumento per l’estate si tinge di tantissimi colori, stampe, fantasie, ecc., in modo da accontentare tutti. Alcuni stilisti propongono nuove versioni delle camicie da uomo in stile hawaiano, mentre altri puntano a grafiche e stampe astratte. Gli stilisti reinventano questo capo sia in base alla stagione che ai nuovi trend.

I modelli di camicie da uomo per l’estate sono sia a tematica floreale con grandi fiori stampati, ma anche che ricordano il mare, come nei capi proposti da stilisti, quali Versace. Dopo una stagione di felpe e maglioni, è giunto il momento di indossare qualcosa di diverso. Le camicie da uomo spaziano da uno stile astratto sino a ispirazioni artistiche o ancora effetti e macchie di colore.

Nelle collezioni di moda, ci sono delle camicie da uomo senza colletto che si ispirano alle tinte della natura, quindi con stampe di colore verde, foglie e color sabbia. Alcuni stilisti puntano a un mix di colori per qualcosa di allegro e gioioso al tempo stesso. Ci sono poi modelli in lino nei colori del bianco o dell’azzurro oppure in tinte pastello.

Camicie da uomo estive Amazon

Per comprare le camicie da uomo, si consiglia di fare affidamento al sito di Amazon che propone tantissimi modelli di questo capo approfittando di sconti e promozioni da non perdere. Cliccando sulla foto è possibile visualizzare le caratteristiche di questi capi. La classifica presenta tre dei migliori modelli accompagnati da una breve descrizione e scelte tra quelle maggiormente desiderate dai consumatori di questo e-commerce.

1)Mountain Warehouse camicie

Un modello perfetto per l’estate, molto casual e leggera. Una camicia realizzata in cotone con la maglietta foderata in rete. Ottima per viaggiare, ma anche per la vita di tutti i giorni. A manica corta con fodera in mesh che permette una ottima traspirazione permettendo all’aria di circolare tramite i vestiti. Disponibile nei colori beige, kaki, blu scuro, grigio e blu chiaro.

2)Sykooria camica uomo slim fit

Una camicia casual, classica a manica lunga con il colletto normale e realizzata in cotone. Molto morbida e confortevole. Molto facile da indossare e delicata sulla pelle. Una camicia da uomo traspirante. Dotata di taschino sul petto, colletto rovesciato e garantisce una ottima vestibilità slim. Ha polsini sui bottoni. Molto moderna ed elegante. In vendita nei colori beige, grigio scuro e nero. Ha uno sconto del 4%.

3)Goodstoworld camicia hawaiana

Una camicia perfetta per la stagione estiva che raffigura una tematica che ricorda il mare e la spiaggia. Sono molto colorate e luminose con stampa in 3D. A manica corta, abbottonata sul davanti. Stile del collo classico e disponibile in tantissimi colori.

Alle camicie da uomo, si possono abbinare i migliori pantaloncini cargo per un perfetto look estivo.