Camilla Shand, l'insolito soprannome: "Ecco come mi chiamano George, Charlotte e Louis"

La Regina Camilla ha svelato come la chiamerebbero i suoi nipoti, acquisiti e non.

Camilla: come la chiamano i nipoti

La Regina Camilla ha un ottimo rapporto con i figli dei suoi due figli, Laura Lopes e Tom Parker Bowles, e anche con quelli avuti dai suoi figli “acquisiti”, il principe Harry e il Principe William. Lei stessa ha confessato al Daily Mail che i nipoti la chiamerebbero in maniera particolare, e ha confessato: “I miei nipoti mi chiamano GaGa. Non so se è perché pensano che lo sia! È divertente ma è comunque molto dolce”.

Camilla è diventata ufficialmente Regina Consorte con l’incoronazione di suo marito, Re Carlo III, divenuto Re dopo la scomparsa della Regina Elisabetta. Sembra che Camilla fosse molto legata a sua suocera e lei stessa ha personalmente espresso il suo cordoglio a seguito della sua scomparsa. Prima di sposare Carlo, Camilla è stata sposata con Andrew Parker Bowles, padre dei suoi due figli. I due conoscono bene la famiglia Reale e hanno preso parte a numerosi eventi pubblici in compagnia dei figli del Re, Carlo e William. In tanti si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi e se Camilla svelerà ulteriori dettagli sul suo privato.