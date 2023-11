Il drammatico incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 17 novembre, poco dopo le ore 18 sulle strade di Reggio Emilia. Un furgoncino ha perso il carico da impalcature che stava trasportando, travolgendo diverse automobili. Il bilancio è di due morti e cinque feriti.

Camion perde il carico e travolge le auto: l’incidente

Il disastroso incidente stradale ha avuto luogo sulla strada provinciale 111, nel territorio di Caprara di Campegine, provincia di Reggio Emilia. Per motivi ancora da accertare, un furgoncino avrebbe perso il materiale che stava trasportando, un carico molto pesante, che sarebbe finito sopra ad alcune macchine che viaggiavano in quel momento di fianco a lui. Un’auto è stata travolta in pieno e due dei ragazzi che c’erano al suo interno, un 19enne e un 21enne, sono morti nell’incidente. Ferito in maniera molto grave anche un giovane di 21 anni presente sul medesimo veicolo. Oltre a loro, anche altre quattro persone che erano a bordo di altre automobili, sono state colpite e ferite, anche se non gravemente, dal materiale per impalcature caduto dal camion.

Camion perde il carico e travolge le auto: l’autista

L’uomo che era alla guida del camion, dopo aver visto che cosa era successo, non si è fermato a prestare soccorso ai feriti, ma anzi ha deciso di fuggire. I carabinieri stanno ancora indagando sull’esatta dinamica del sinistro e hanno avviato le ricerche dell’autista fuggito.