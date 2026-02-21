Un grave incidente seguito da un’esplosione impressionante, tale da coinvolgere numerose altre persone che in quel momento stavano malauguratamente

transitando in quel tratto stradale. É accaduto su un’autostrada di Santiago del Cile e ha riguardato un camion colmo di gas liquido che si è ribaltato, dopo che l’autista ne ha perso il controllo, ed è letteralmente esploso generando una nuvola bianca visibile da chilometri.

Le conseguenze sono drammatiche.

Incidente terribile in autostrada: esplode tir pieno di gas liquido, morti e feriti

Il tir stava trasportando del gas liquido quando l’autista del mezzo pesante non è riuscito a controllarlo. Il tutto è accaduto a Santiago del Cile, su un tratto autostradale in quel momento mediamente trafficato: il camion si è ribaltato su un fianco proseguendo in questo modo la sua corsa fino all’impatto contro il guard rail e ad una devastante esplosione.

Una deflagrazione alla quale hanno assistito numerosi automobilisti, alcuni dei quali sono purtroppo rimasti coinvolti: decine di vigili del fuoco, ambulanze e agenti sono intervenuti sul posto in quella che è stata considerata sin da subito una situazione di emergenza. Il bilancio finale è tragico: almeno quattro le vittime confermate e diciassette i feriti, alcuni dei quali ricoverati in condizioni molto gravi.

Ci sono volute ore per mettere l’area in sicurezza ed effettuare i rilievi: successivamente, al fine di ricostruire la dinamica esatta dell’incidente e riuscire in questo modo ad accertare eventuali responsabilità, sono state avviate le indagini.