Camion si ribalta e perde il carico in autostrada A11 Firenze-Pisa tra Pistoia e Montecatini Terme

Camion si ribalta e perde il carico: tratto di autostrada chiuso

Sull’autostrada Firenze-Pisa c’è stato un incidente che ha coinvolto un camion. Il mezzo pesante si è ribaltato e ha perso tutto il suo carico. Il ribaltamento di un camion è avvenuto all’altezza del km 30 per cause ancora sconosciute, che devono essere accertate. Il camion viaggiava in direzione Pisa quando si è completamente capovolto sull’asfalto e ha disperso parte del suo carico anche nella carreggiata opposta. Tra Pistoia e Montecatini Terme è stata disposta la chiusura del tratto dopo il ribaltamento del camion.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia stradale e i mezzi di soccorso.

Camion si ribalta e perde il carico: traffico intenso

Nel tratto in cui è avvenuto l’incidente è stata stabilita la chiusura e si sono formate lunghe code. Verso Firenze, come segnalato da Autostrade per l’Italia, ci sono circa 8 km di coda tra Montecatini Terme e Pistoia. Il traffico scorre nella corsia di emergenza.

Per coloro che viaggiano in direzione Pisa il tratto momentaneamente è stato chiuso. Dopo l’uscita obbligatoria a Pistoia, dove sono stati riscontrati 3 km di coda, bisogna seguire le indicazioni per Montecatini Terme, dove è poi possibile rientrare in autostrada. Per le lunghe percorrenze, per chi è diretto a Pisa e Genova e proviene dalla A1 Milano-Napoli, è consigliato uscire a Firenze Scandicci e percorrere la Firenze-Pisa-Livorno. Il traffico al momento è molto intenso in tutta la zona.

Camion si ribalta e perde il carico: percorsi modificati

La possibilità per tutti coloro che viaggiano è di cambiare momentaneamente percorso. Le persone che viaggiano in direzione di Pisa possono uscire a Pistoia e rientrare a Montecatini Terme. Per le lunghe percorrenze è suggerito uscire a Firenze Scandicci e percorrere la Firenze-Pisa-Livorno. A chi viaggia verso Firenze si consiglia di uscire a Montecatini Terme e rientrare a Pistoia. Per quanto riguarda le lunghe percorrenze in questa direzione è consigliabile scegliere di percorrere la Firenze-Pisa-Livorno per poi rientrare sull’A1 a Firenze Scandicci.