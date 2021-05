Incidente a Esine: scontro tra un camion, tre auto e un carro funebre: cinque feriti

A Esine un incidente stradale ha coinvolto tre auto, un camion e persino un carro funebre. La bara è finita sull'asfalto. Il bilancio è di 5 feriti.

Un incidente a Esine ha riguardato ben tre auto, un camion e un carro funebre. Il bilancio è di cinque feriti.

Incidente a Esine, la dinamica

Dopo la notizia della catechista travolta da un’auto a Palermo, ha preoccupato quanto successo a Esine, dove un incidente stradale ha coinvolto tre auto, un camion e persino un carro funebre.

Lo scontro tra i cinque veicoli è avvenuto nel primo pomeriggio di martedì 18 maggio. Non erano ancora le 14 quando le auto, il camion e il carro funebre si sono scontrati sulla strada statale 42.

Dalle prime ricostruzioni dell’incidente, pare sia stato il conducente del mezzo pesante ad aver impattato contro gli altri veicoli.

L’uomo non si sarebbe accorto di alcune auto ferme in coda a un semaforo. Così le ha tamponate e il camion è finito in una piccola scarpata a bordo della strada. Gli altri veicoli coinvolti nell’incidente a Esine, tra cui il carro funebre, hanno riportato ingenti danni. La bara è persino finita in strada.

Incidente a Esine, il bilancio

Quattro ambulanze e un’automedica in codice rosso sono prontamente intervenute sul posto.

Visti i danni riportati dalle vetture e considerando l’impatto tra i mezzi, si temeva che le conseguenze fossero particolarmente gravi.

Al contrario, fortuntamente nessuna delle cinque persone coinvolte è in pericolo di vita. I feriti hanno tra i 33 e i 60 anni.

Tuttavia, per due dei feriti è stato necessario un controllo ulteriore. Per questo motivo, sono stati trasportati all’ospedale di Esine in codice giallo.

Incidente a Esine, problemi al traffico

Dopo l’incidente avvenuto sulla SS 42, ci sono state serie ripercussioni sulla mobilità. Si è registrato traffico intenso sulla strada statale, che è rimasta bloccata a lungo per permettere le operazioni di soccorso e affinché venissero rimossi i mezzi incidentati.

Alle operazioni di soccorso hanno partecipato anche due squadre dei vigili del fuoco di Brescia. Sono stati proprio i vigili del fuoco a recuperare la bara trasportata dal carro funebre e finita in mezzo alla strada in seguito all’impatto. Gli agenti della polizia stradale e i carabinieri sono intervenuti per eseguire i rilievi e accertare l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto a Esine.