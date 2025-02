Campi Flegrei, nuova serie di scosse nella notte: la più forte di magnitudo 3.9

Dopo la scossa di ieri pomeriggio, 16 febbraio, di pari intensità, un altro terremoto di magnitudo 3.9 è stato rilevato poco dopo la mezzanotte nei Campi Flegrei, in provincia di Napoli.

Stando ai dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma si è verificato alle 00:19, con ipocentro a soli due km di profondità e epicentro a cinque km da Pozzuoli.

La scossa è stata seguita da una replica di magnitudo 2.5 alle 00:20, con altre scosse fino alle 5:04, di magnitudo tra 2.0 e 2.5. Nelle ultime ore, la zona ha registrato 14 scosse superiori a magnitudo 2, le più forti alle 15:30 di ieri e stanotte, entrambe di 3.9. E altre due, di magnitudo 3.0, a distanza di pochi secondi l’una dall’altra si erano verificate alle 23:45, con epicentro nella zona della Solfatara.

Il terremoto è stato avvertito nella zona dei Campi Flegrei, dal comune di Pozzuoli a Quarto e Bacoli, passando per i quartieri partenopei di Pianura, Bagnoli, Fuorigrotta, Soccavo, Chiaia, Vomero, Posillipo e anche nel centro storico. Ci sono testimonianze anche dai Quartieri Spagnoli.

“Dopo le scosse di oggi abbiamo effettuato tutti i controlli necessari. Continuerò a essere in contatto con il Centro Coordinamento Soccorsi, ma voglio tranquillizzare i cittadini che non sono stati registrati problemi sulle strade o danni alle scuole nel territorio comunale di Napoli”. Aveva comunicato su X, dopo la scossa di terremoto registrata nel pomeriggio, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi,

“In conseguenza della forte scossa di oggi, a titolo meramente precauzionale, l’Amministrazione sta disponendo la sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, per domani 17 febbraio 2025. L’ordinanza, in fase di prossima emanazione, si rende opportuna per consentire l’effettuazione di appositi sopralluoghi a tutti gli edifici scolastici da parte dei tecnici comunali”, ha comunicato il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni.