Can Yaman e Diletta Leotta pronti alle nozze, il padre: “Il primo passo è stato fatto”

Secondo il padre di Can Yaman lui e Diletta Leotta sono pronti a convolare a nozze.

Can Yaman e Diletta Leotta sono pronti a convolare a nozze? Il padre del divo turco ha rotto il silenzio in merito alla questione dopo la vacanza trascorsa dai due in compagnia della famiglia in Turchia.

Diletta Leotta e Can Yaman pronti alle nozze

Le nozze tra Can Yaman e Diletta Leotta sarebbero sempre più vicine: i due hanno trascorso alcuni giorni in Turchia dove la conduttrice ha avuto modo di conoscere finalmente i familiari dell’attore. Il padre di Yaman, Guven Yaman, ha dichiarato che secondo lui le nozze potrebbero tenersi al più tardi nel 2022: “Il primo passo è stato fatto. Sono stati indossati gli anelli di fidanzamento. Spero che il matrimonio sia il prossimo anno”, ha dichiarato il padre dell’attore.

Per il momento i due diretti interessati non hanno rotto il silenzio in merito alla questione e in tanti sui social si chiedono se davvero i due siano in procinto di convolare a nozze.

Can Yaman e Diletta Leotta: la presunta lite

Intanto sui social si è sparsa la voce, nelle ultime ore, che i due abbiano litigato: anche sulla vicenda al momento non esistono conferme, ma in tanti sui social sono impazienti di saperne di più.

A scatenare la lite tra i due – che non hanno confermato né smentito la notizia – sarebbero alcuni problemi legati alla loor popolarità e alle sempre più crescenti attenzioni (indesiderate) da parte dei paparazzi. Oggi tra la conduttrice e l’attore turco sembra essere tornato il sereno, e in tanti si chiedono se presto i due annunceranno la data del fatidico sì.

Diletta Leotta e Yaman: la vita privata

Mentre Can Yaman è sempre stato molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, Diletta Leotta si è più volte trovata al centro del gossip per via delle sue numerose liaison.

In passato la conduttrice è stata legata al manager Sky Matteo Mammì, e in seguito ha vissuto un’importante storia d’amore con Daniele Scardina. Quando ha avuto inizio la sua storia con Can Yaman sono emerse alcune foto che la ritraevano durante un bacio bollente con Ryan Friedkin, vicepresidente della Roma. Oggi la conduttrice sembra finalmente aver trovato la serenità accanto all’attore turco, e in tanti sono impazienti di sapere se i due convoleranno davvero a nozze.