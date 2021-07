Diletta Leotta e Can Yaman festeggiano l’Italia dopo la loro prima lite

Can Yaman e Diletta Leotta si sono mostrati mentre tifavano l'Italia ma, secondo indiscrezioni, avrebbero litigato.

Per festeggiare la vittoria dell’Italia alla finale degli Europei Diletta Leotta e Can Yaman si sono addirittura dipinti il volto con i colori della bandiera tricolore, ma sui social si vocifera che poche ore prima i due avrebbero litigato.

Can Yaman e Diletta Leotta: il tifo per l’Italia

“Quelle Notti Magiche che uniscono”, ha scritto Diletta Leotta mostrandosi in compagnia del fidanzato Can Yaman durante la finale di Euro 2020. La coppia si è mostrata felice e sorridente con la bandiera tricolore disegnata sul volto poco prima che iniziasse la partita, ma intanto sui social si è sparsa la voce che poche ore prima la conduttrice e l’attore avessero litigato.

Sarà vero? Sulla questione non vi sono conferme ma in tanti tra i loro fan vorrebbero saperne di più. Da pochi giorni Diletta Leotta e Can Yaman sono rientrati insieme dalla Turchia, dove hanno trascorso alcuni giorni di vacanza e dove la conduttrice ha finalmente fatto la conoscenza dei familiari di lui. L’incomprensione sorta tra i due – secondo indiscrezioni – sarebbe dovuta alle difficoltà legate al gestire la loro rispettiva popolarità (e ovviamente le attenzioni mediatiche sempre più morbose).

Sulla vicenda i due non hanno fornito conferme né smentite, e i fan sperano di saperne presto di più.

Can Yaman e Diletta Leotta: i paparazzi

Anche durante il loro viaggio in Turchia Can Yaman e Diletta Leotta sono stati letteralmente assaliti dai paparazzi. In più di un caso il celebre attore turco si è anche spazientito con i reporter, che lui e la fidanzata hanno trovato assiepati all’esterno di quasi tutti i locali da loro frequentati.

Diletta Leotta: le presentazioni in famiglia

A quanto pare tutto procederebbe per il meglio tra la conduttrice e l’attore turco, che nelle ultime settimane hanno effettuato le presentazioni in famiglia (forse in vista del loro atteso – e mai confermato – matrimonio). La madre di Yaman ha postato sui social una foto dove la si vede proprio in compagnia del figlio e della fidanzata, e nella didascalia al post ha scritto orgogliosa: “Mio figlio e mia figlia”. Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più in merito alla loro vita privata e alle novità riguardanti il loro chiacchieratissimo matrimonio (in vista forse nei prossimi mesi).