A Ottawa, in Canada, un parcheggio di sei piani è crollato a causa della troppa neve presente sul tetto. Non risultano al momento persone coinvolte.

Canada, parcheggio di sei piani crolla a causa della neve sul tetto

Tragedia sfiorata a Ottawa, in Canada, dove un parcheggio di sei piani è crollato per colpa del peso della neve presente sul tetto. Il parcheggio, fortunatamente, era già stato chiuso prima del crollo poiché i vigili del fuoco erano intervenuti a seguito di una segnalazione del possibile cedimento di alcuni pilastri della struttura.

Poco prima che i sei piani del parcheggio ad Ottawa crollassero, i vigili del fuoco erano intervenuti a seguito di una segnalazione, alcuni pilastri della struttura sembravano infatti in procinto di cadere e, per questo motivo, il parcheggio era stato subito chiuso. Grazie a ciò nessuna persona era presente al momento del crollo, per quella che avrebbe potuto essere una vera tragedia. In Canada negli ultimi giorni si sono registrate nevicate record e, il peso della neve, ha fatto sì che il parcheggio crollasse.