Almeno 300 migranti partiti dal Senegal risultano dispersi al largo delle Isole Canarie, che fanno parte della Spagna e si trovano vicino alla costa africana. Lo ha annunciato Helena Malena, direttrice della ong spagnola Caminando Fronteras, all’agenzia di stampa Reuters. La donna ha spiegato che i migranti dispersi erano a bordo di tre barconi, due partiti più di quindici giorni fa e un terzo il 27 giugno, diretti alle Canarie. I primi due avevano a bordo ciascuno tra le 50 e le 65 persone, il terzo almeno 200.

I barconi erano partiti dal porto di Kafountine, nel sud del Senegal, che in linea d’aria si trova a circa 1.700 chilometri da Tenerife, principale isola delle Canarie. Malena ha spiegato che le famiglie di migranti non hanno avuto più notizie dei parenti da quando sono partiti e che si teme che i barconi siano naufragati. Al momento non ci sono maggiori informazioni. Secondo le organizzazioni umanitarie, la rotta migratoria via mare tra i paesi dell’Africa occidentale e la Spagna è la più pericolosa. Nel 2022 almeno 559 persone migranti, tra cui 22 bambini, sono morte cercando di raggiungere le Canarie.