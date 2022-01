Cannella per dimagrire: gli utilizzi in cucina e rimedi naturali

Per eliminare i chili in eccesso, si può assumere la cannella, una spezia dalle molteplici proprietà dimagranti da integrare in una dieta sana e salutare

Per dimagrire e perdere peso, le spezie sono una componente molto importante anche per le varie proprietà e benefici. Tra questi vi è sicuramente la cannella, una spezia dai tantissimi usi, soprattutto in cucina che permette di eliminare i chili in eccesso. Qui scopriamo le sue proprietà, i benefici, ma anche l’integratore che ha tra suoi componenti proprio questa spezia.

Cannella per dimagrire

Una spezia molto usata nell’ambito culinario grazie al suo aroma pungente e dolciastro. Il sapore della cannella permette di arricchire molte preparazioni e piatti culinari. Una spezia particolarmente raccomandata quando si tratta di diete ipocaloriche dal momento che aiuta a dimagrire e perdere peso.

Appartiene alla famiglia delle Lauraceae e ne esistono ben due specie: una originaria dello Sri Lanka e molto pregiata, mentre l’altra è di origine cinese e ha qualità inferiore. Consigliata in moltissime diete soprattutto perché è povera di grassi e ricca di nutrienti quali proteine, fibre, vitamine, minerali e anche tantissimi oli essenziali.

In commercio la cannella si trova in vendita in diversi modi: polvere, estratto, bastoncini, compresse, ma anche sotto forma di sciroppo come Supremo Slim 5 che ha tra i suoi componenti proprio questa spezia con lo scopo di velocizzare il dimagrimento. Per poter dimagrire, va assunta all’interno di un regime alimentare e ne basta un cucchiaino da caffè al giorno per ottenere importanti e utili risultati.

Molto usata anche in cucina dal momento che è possibile aggiungere la cannella ai fiocchi d’avena o a una tazza di acqua calda per una colazione saporita. Si può anche aggiungere questa spezia nella preparazione di zuppe e minestroni per migliorare l’assimilazione digestiva. Si può unire al miele per un mix vitale ed energetico.

Cannella per dimagrire: benefici

Una spezia molto nota, non solo nell’ambito culinario e del dimagrimento, ma anche in altri settori dal momento che già nell’antico Egitto o presso i Romani si usava per le sue proprietà terapeutiche. Oltre a queste caratteristiche, la cannella è molto utile anche per migliorare il sistema immunitario e contrasta le affezioni come i problemi respiratori e il mal di gola.

Migliora la funzione digestiva, abbassando e regolarizzando sia i livelli del colesterolo che la glicemia. Se assunta in modo regolare e costante, la cannella permette di alleviare i dolori mestruali ed è molto utile per mantenere la forma fisica e controllare il peso corporeo.

La cannella è fondamentale da assumere in un regime ipocalorico e dimagrante, soprattutto se coadiuvato con una alimentazione sana e attività fisica costante. Funziona molto bene nel regime alimentare dimagrante grazie alle sue proprietà termogeniche che permettono di aumentare il calore corporeo e dare una risvegliata al metabolismo basale in modo che sia maggiormente attivo.

Inoltre, è una spezia brucia i grassi e quindi facilita il processo di dimagrimento. La sua efficacia nell’ambito del dimagrimento è dimostrato anche da uno studio pubblicato su Nature Scientific Reports che mostra quanto faccia bene questa spezia dal momento che metabolizza i grassi in eccesso riducendo così il peso corporeo per tornare in forma splendida.

Cannella per dimagrire: rimedio naturale

