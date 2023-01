Canosa di Puglia, crolla solaio di un palazzo: due anziani estratti dalle macerie

Paura a Canosa di Puglia e tragedia sfiorata dopo che nella prima serata dell’undici gennaio è crollato il solaio di un palazzo: due anziani sono stati estratti dalle macerie con ferite lievi ma ora si cerca un perché a quell’incidente.

In queste prime ore del mattino proseguono infatti le indagini sulle cause del cedimento e le verifiche a tappeto dei tecnici del Comune sullo stabile, il tutto con un verbale redatto dai carabinieri in attesa di essere rubricato nelle sedi istituzionali appena sarà pronta la relazione tecnica preliminare del 115.

Canosa, crolla solaio di un palazzo

Il dato storico è il solaio di un palazzo è crollato nel comune in provincia di Barletta-Andria-Trani, in via Agesilao Milano 11.

Da quanto scrive Leggo il crollo della struttura avrebbe “coinvolto anche gli edifici adiacenti e due persone sono rimaste ferite”. Dopo i primi soccorsi del 118 e l’intervento dei vigili del fuoco dalle macerie sono state estratte vive due persone di 82 e 58 anni.

Salvato anche un cane presente nello stabile

Il personale sanitario ha provveduto al loro trasporto in ospedale e nessuna di esse verserebbe in condizioni di pregiudizio severo per la salute.

C’erano solo loro negli ambienti al momento del crollo assieme ad un cane, parimenti salvato ed in buone condizioni.