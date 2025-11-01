Sono volate parole pesanti e si è sfiorata la rissa al Grande Fratello, a seguito di un litigio che ha coinvolto diversi inquilini durante la festa di Halloween. Festa che è letteralmente degenerata in urla a squarciagola e toni di fuoco. Ma da cosa è scaturita la scintilla che ha portato a questa situazione?

Caos, urla e scontri al Grande Fratello: degenera la festa di Halloween

L’ingresso di Valentina Piscopo nella casa del Grande Fratello allo scopo di osservare i comportamenti di Domenico D’Alterio, il compagno, con Benedetta Stocchi ha portato alcuni gieffini ad ipotizzare che tra i due potesse esserci una sorta di accordo atto a dar forma a determinate dinamiche sentimentali al Grande Fratello. La prima a pensarlo è stata Anita Mazzotta che, senza troppi giri di parole, ha detto: “Io penso che potrebbe essere una cosa pensata prima. Dai, lei è entrata, poi è tornata, poi è riapparsa ieri e adesso è ospite qui in casa. A questo punto penso che era tutto premeditato”. Anita ha proseguito rivolgendosi a Valentina e rivelandole chiaramente i suoi dubbi.

“Il tuo compagno – le ha spiegato – si comporta così con Benedetta, poi tu entri e gli metti un freno. Poi è arrivata la tua seconda entrata e io ho iniziato a pensare, “era premeditata come situazione”. Io l’ho pensato e te lo dico in faccia“. A lei si sono aggiunti Grazia Kendi e Mattia Scudieri. Dopo la cena, quando la festa di Halloween avrebbe dovuto proseguire a suon di divertimento e risate, Valentina Piscopo, rivolgendosi a Domenico D’Alterio ha detto: “I tuoi amici pensano che abbiamo strumentalizzato e abbiamo recitato una scena. Poi c’è una che ha insinuato il dubbio in tutti. Chi mi fa la domanda se io e te ci siamo messi d’accordo per hype? Una che è stata fuori di qui per undici giorni e ha visto tutto? Domenico, questo è un gioco, non sono tuoi amici“.

Grande Fratello, la rabbia e le urla di Valentina e Domenico

La situazione è degenerata: la Piscopo ha iniziato ad urlare a squarciagola contro diversi gieffini tanto da far temere all’avvio di una rissa. “Per me siete folli! – ha sbraitato – Ma poi chi parla? Anita, una che è stata fuori e ha visto tutto lo schifo che è andato addosso al mio compagno. Questa imbecille. Tu fuori hai visto tutto Anita! Sei una falsa e basta, sei stata fuori più di dieci giorni e hai visto tutto. Imbecille ma chi pensi di fregare?“.

Alle sue urla si sono aggiunte quelle di Domenico: “Avete pensato che io avevo architettato tutto per fare hype su di me – ha sottolineato – Avete ipotizzato che l’ho fatto per gli ascolti. Sì, che ho pensato questo prima di entrare nel programma. Se pensavate questo me lo dovevate dire prima. Anche Benedetta che sta zitta e non commenta non mi piace. Se anche solo per un istante pensate questo non siete miei amici e fate schifo. Sì mi fate schifo se lo pensate”. Domenico, un fiume in piena, ha alzato i toni ed è stato allontanato da Omer e Jonas mentre gridava: “Io non so giocare, non potrei mai aver architettato tutto questo. Siete una massa di bugiardi e falsi. Mi parlate alle spalle e fate schifo, siete dei falsoni. Avete visto il marcio in me che sono un vostro amico. Ma come vi passa per la testa che io abbia fatto i piani mesi fa?. Ma come cavolo vi permettete? Fatevi schifo da soli. Non vi dovete permettere, non ve lo dico più“.