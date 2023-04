Caos in strada a Lucca, con scoppi e fumo dai tombini

In una città della Toscana per un attimo qualcuno deve aver pensato di trovarsi sul set de La Guerra dei Mondi e in via Santa Lucia a Lucca per un po’ di minuti è stato caos vero, con scoppi e fumo dai tombini. Ma cosa è successo e come mai residenti e passanti hanno iniziato ad avvertire botti ed a vedere colonne nere levarsi dal manto stradale? Partiamo dal principio e da ciò che riportano i media locali ed i social: in via Santa Lucia, come spiega Il Tirreno, la paura è stata davvero tanta.

Lucca, improvvisi scoppi e fumo dai tombini

Tanta perché nel bel mezzo dello splendido pieno centro storico di Lucca poco prima delle 10 ci sono stati strani effetti collaterali di un black-out. Ma cosa in particolare? Da quanto si apprende si sono sentiti distintamente alcuni scoppi molto forti, poi del fumo nero ha iniziato a uscire dai tombini della strada. Ovviamente i residenti e chi passava hanno provveduto immediatamente al allarmare il 115.

L’allarme lanciato ai Vigili del Fuoco

Sul posto è perciò giunta a razzo una squadra dei vigili del fuoco. Gli operatori hanno dapprima fatto uscire le persone dai negozi, poi hanno interdetto il passaggio per consentire i sopralluoghi. E infine sono intervenuti calandosi da alcune griglie. L’ipotesi riportata dai media è che si sua trattato di un problema di natura elettrica e di cortocircuito con l’acqua: sul posto sono giunti anche i tecnici Enel.