Non è un gran periodo per Belen Rodriguez, tra la presunta rottura con la sorella Cecilia e i problemi col cognato Ignazio Moser, ecco che spunta un video nel quale la showgirl argentina sembra coinvolta in una rissa per strada.

Belen Rodriguez al centro del gossip

Nelle ultime settimane Belen Rodriguez è stata al centro del gossip, a iniziare con le tensioni con il cognato, Ignazio Moser.

La showgirl argentina infatti, secondo le indiscrezioni, avrebbe paura che l’ex ciclista possa tradire e far soffrire la sorella Cecilia. Proprio con Cecilia però pare sia calato il gelo, sembra infatti che ci sia stata una lite tra le due sorelle. Oltre a ciò, ecco che spunta un video nel quale Belen pare essere coinvolta in una rissa. Ecco cosa è successo.

Caos in strada per Belen: la lite sfocia in una rissa inaspettata?

Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter, ha riportato alcuni commenti apparsi sotto a un post recente di Belen: “attenzione, guardando l’ultimo post della presentatrice in cui si trucca utilizzando i prodotti della sua collezione, sono comparso commenti strani, che parlano di una rissa che vedrebbe coinvolta in prima persona proprio la showgirl argentina.” I commenti sono stati notati anche da un’altra esperta di gossip, ovvero Deianira Marzano: “è stata coinvolta in una rissa? Stando a quanto raccontato, la presentatrice avrebbe discusso con una ragazza fuori da un locale a Milano, arrivando addirittura alle mani. Adesso non abbiamo ulteriori dettagli in più sulla vicenda, non ci sono conferme o aggiornamenti che questa rissa aggressione sia accaduta sul serio o meno.” La stessa Marzano ha poi pubblicato un video dove si vede quella che sembra essere Belen cercare di calmare una ragazza che la sta attaccando. Non sembrerebbe quindi esserci alcuna rissa, ma solo una lite. Attendiamo aggiornamenti.