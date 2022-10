Capelli che cadono a novembre: come rimediare senza chirurgia

I capelli che cadono a novembre sono una condizione normale, dovuta a fattori diversi. Scopriamo come curare i nostri capelli senza chirurgia.

I capelli che cadono a novembre sono una condizione comune a molte persone, indipendentemente dall’età o l’appartenenza di genere perché è legata a fattori diversi. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le cause e come rimediare senza chirurgia.

Capelli che cadono a novembre: cause

Con l’arrivo di novembre le temperature iniziano ad abbassarsi, le giornate si accorciano, arriva il vento freddo e, con ogni probabilità, si verifica anche un aumento della pioggia. Questi fattori influenzano la salute dei nostri capelli, che iniziano a cadere.

La caduta dei capelli a novembre è assolutamente normale e, solitamente, dura almeno un paio di mesi. Tuttavia, vi sono degli accorgimenti che possiamo adottare affinché limitare i danni e non stressare ulteriormente i nostri capelli, già abbondantemente stressati dai fattori esterni.

Capelli che cadono a novembre: consigli

Il primo accorgimento è quello di seguire una dieta ben bilanciata, che assicuri all’organismo l’assimilazione quotidiana di proteine, minerali e vitamine. In aggiunta, è fondamentale assumere integratori alimentari, creme e lozioni anti-caduta per capelli. Questi prodotti potrebbero non risolvere definitivamente il problema, ma associati ad una sana e corretta alimentazione potrebbero davvero fare la differenza.

Attenzione anche allo shampoo, al balsamo e ai prodotti per lo styling che si utilizzano di solito. E’ fondamentale che questi non siano eccessivamente aggressivi. E attenzione anche a come si lavano i capelli. Un lavaggio cattivo, infatti, può influenzare negativamente una situazione già brutta e, persino, innescarla. Si consiglia, a questo proposito, di massaggiare lo scalpo e non applicare mai lo shampoo direttamente sulle lunghezze.

Capelli che cadono a novembre: rimedio naturale

Esistono diverse soluzioni grazie alle quali prendersi cura dei propri capelli. La maggior parte delle persone crede che i capelli che cadono a novembre non sia normale e, immaginando chissà quali cause, ricorre ad interventi chirurgi che, oltre ad essere costosi, non cambiano la situazione e possono, persino, provocare danni.

Come abbiamo avuto modo di appurare dalla lettura dei paragrafi precedenti, la caduta dei capelli a novembre è normale perché ogni cambiamento che si verifica sui nostri capelli, in realtà, escludendo, ovviamente, le eccezioni, è legato al cambiamento di stagione. Ciò non vuol dire che si deve assistere impotenti alla caduta dei capelli ma, al contrario, si può fare affidamento su delle soluzioni naturali ed efficaci, alternative alla chirurgia, grazie alle quali arrestare e prevenire la caduta dei capelli.

Grazie ai benefici è consigliato dagli esperti come il miglior rimedio alternativo naturale al trapianto di capelli.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Foltina Plus è una soluzione naturale, ricca di principi attivi naturali al 100%, estratti e reperiti da ambienti e territori incontaminati, mai trattati chimicamente, per preservarne proprietà e purezza, che si prende cura dei capelli, arrestando e prevenendo la caduta, anche a novembre.

Quelli che seguono sono i principi attivi di Foltina Plus:

l’ Arginina , un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza;

, un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza; il Fieno Greco , essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte;

, essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte; la Serenoa, il primo principio attivo erboristico, selezionata per la sua capacità di regolarizzare l’attività ormonale, favorire la ricrescita di capelli sani e forti, interrompere la caduta

Ecco come usare Foltina Plus:

lavare e asciugare accuratamente la zona interessata dalla perdita dei capelli e, in ogni caso, assicurarsi che la zona da trattare sia sempre pulita;

spruzzare una quantità moderata di prodotto sulle mani e iniziare a massaggiare delicatamente la zona del cuoio capelluto da trattare, fino al totale assorbimento;

non risciacquare subito dopo il trattamento;

applicare regolarmente due volte al giorno, una la mattina e una la sera.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Foltina Plus è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto

