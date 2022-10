Dieta di ottobre: come perdere peso con i cibi di stagione

La dieta di ottobre favorisce la perdita di peso attraverso la consumazione regolare dei cibi di stagione. Scopriamo i suoi benefici.

La dieta di ottobre si preoccupa, da un lato, di disintossicare e depurare l’organismo, dall’altro, di accelerare il metabolismo per una corretta perdita di peso, che non sottoponga a disagio e stress il proprio organismo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i benefici della dieta di ottobre.

Dieta di ottobre

La dieta di ottobre è stata progettata con lo scopo di favorire la perdita di peso e abbattere sovrappeso e obesità non attraverso un programma rigido e prestabilito, ma attraverso la consumazione regolare degli alimenti di stagione. Tali alimenti, da un lato, disintossicano e depurano l’organismo, per meglio preparalo alla perdita di peso, dall’altro, accelerano il metabolismo, dato che è proprio il metabolismo lento una delle prime cause di aumento di peso nelle persone.

Oggi, molto più che in passato, sappiamo bene quanto la salute psicofisica sia importante e, per tutelarla, è necessario partire proprio da quello che si mangia, dando importanza alla quantità, tuttavia, non facendola diventare un’ossessione, ma soprattutto alla qualità poiché, in fin dei conti, l’aumento di peso è legato ai cattivi abbinamenti e alla consumazione regolare del cosiddetto “cibo spazzatura”.

Dieta di ottobre: i migliori cibi di stagione

La frutta e la verdura sono gli alimenti per eccellenza che noi tutti dovremmo consumare regolarmente, anche nel caso in cui non seguissimo la dieta di ottobre. Tuttavia, con particolare riferimento alla dieta e al desiderio di voler perdere peso per tutelare il proprio benessere psicofisico, frutta e verdura andrebbero consumati cinque volte al giorno.

Per quel che riguarda la frutta, in questa stagione possiamo fare affidamento su: kiwi, cachi, mele cotogne, fichi d’India, castagne. Per quel che riguarda la verdura, in questa stagione possiamo fare affidamento su: spinaci, rape, barbabietola rossa, cicoria.

La dieta di ottobre, tuttavia, incoraggia la consumazione regolare di altri alimenti tipici della stagione autunnale, come verze, broccoli, cavoletti di Bruxelles, zucca, zucchina, melanzane, sedano, porri, finocchio e molto altro ancora.

Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di fare movimento e allenarsi regolarmente.

Dieta di ottobre: il miglior integratore alimentare

Quando si inizia la dieta di ottobre, sebbene l’obiettivo sia comune tra più persone, il confronto è l’unica cosa sulla quale non si deve mai fare affidamento perché, sebbene l’obiettivo sia lo stesso, ognuno di noi ha una propria storia clinica e personale, distinta da quella delle altre persone nello stesso percorso. Ognuno di noi raggiungerà il risultato che desidera ottenere secondo i suoi tempi e le sue modalità.

Nonostante l’impegno e la tenacia, tuttavia, può capitare che i risultati fatichino a farsi vedere, oppure, addirittura, non arrivino affatto. Se anche questo è il vostro caso, il nostro consiglio è quello di abbinare alla dieta di ottobre l’assunzione regolare di un integratore alimentare, ricco di ingredienti naturali al 100%, come Piperina & Curcuma Slim, che stimola il metabolismo attraverso due principi attivi chiave, ovvero, curcuma e pepe nero, noti per la loro capacità di depurare e disintossicare l’organismo, ma anche di favorire la perdita di peso.

Per chi volesse saperne di più, è consigliabile cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Piperina & Curcuma Slim è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare il prodotto è necessario compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati della spedizione, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Piperina & Curcuma Slim è in promozione a 49,99 € anziché 196,00 per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.