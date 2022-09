Dieta di ottobre: come tornare in forma dopo l’estate con i cibi autunnali

La dieta di ottobre aiuta a perdere peso e liquidi in eccesso. Scopriamo insieme come funziona e quali sono i suoi benefici.

La dieta di ottobre favorisce una corretta depurazione e purificazione dell’organismo attraverso la consumazione regolare degli alimenti tipici della stagione autunnale. Scopriamo insieme come funziona e quali sono i suoi benefici.

Dieta di ottobre

La dieta di ottobre sfrutta gli alimenti tipici della stagione autunnale per favorire, da un lato, la depurazione e purificazione dell’organismo, anche allo scopo di liberarlo da tutte quelle sostanze tossiche accumulate durante l’estate, a causa di un’alimentazione non proprio equilibrata, dall’altro, di perdere grasso e liquidi in eccesso, contando su alimenti che sgonfiano la pancia e accelerano il metabolismo.

La parola dieta può spaventare moltissime persone ma, a dire il vero, la dieta di ottobre non è una vera dieta e propria, quanto, più che altro, un nuovo programma alimentare che, pur badando alla quantità, concentra l’attenzione soprattutto sulla qualità degli alimenti che si consumano.

Dieta di ottobre: consigli

Vista da questa prospettiva, la dieta di ottobre, dunque, non si propone come obiettivo la privazione ma, al contrario, una correzione delle abitudini alimentari. Ogni alimento, infatti, fa bene all’organismo per le proprietà che contiene. Tuttavia, bandire quegli alimenti altamente tossici, come il cibo processato, può realmente fare la differenza. Allo stesso tempo, altri alimenti, che non sono proprio salutari, ma dei quali non se ne può proprio fare a meno, come, ad esempio, la frittura, andranno consumati con moderazione.

La consumazione regolare di frutta e verdura è fondamentale in ogni dieta sana ed equilibrata. Per quanto riguarda la frutta, in questa stagione si trovano: cachi, kiwi, fichi d’India, mele, mele cotogne, pere, uva e castagne. Per quanto riguarda la verdura, invece, si può contare su: barbabietola rossa, cicoria, spinaci, rape.

L’alimentazione deve necessariamente essere variegata. Non può essere una vera dieta di ottobre se gli alimenti menzionati non si alternano alla consumazione regolare di: funghi, zucca, zucchine, melanzane, sedano, porri, finocchio, cavolfiori, carote, cavolini di Bruxelles, patate, pomodori.

La lista dei cibi autunnali, in ogni caso, è veramente lunga e, pertanto, possiamo sbizzarrirci nella preparazione di pietanze nuove, gustose e salutari.

Infine, allenatevi regolarmente.

Dieta di ottobre: miglior rimedio naturale

Integrare alla dieta, inclusa la dieta di ottobre, l’assunzione regolare di un supplemento naturale può aiutare, da un lato, a depurare e purificare l’organismo, al punto da prepararlo ad una perdita di peso sana, dall’altro, stimolare il corretto funzionamento dei processi metabolici dell’organismo, affinché la perdita di peso sia rapida ed effettiva.

