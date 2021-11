Capelli forti e sani: come ottenerli con rimedi naturali

L'uso di determinati prodotti, le maschere e gli impacchi, ma anche una attenzione nella dieta sono alcuni consigli per avere capelli forti e sani.

Avere capelli che siano forti e sani, quindi una chioma lucente è il desiderio di ogni donna. Per migliorare lo stato e il benessere della capigliatura, è possibile puntare su rimedi e prodotti che siano naturali e che permettano di avere capelli forti e sani. Qui si trovano alcuni consigli e suggerimenti per una chioma perfetta.

Capelli forti e sani

Ogni donna ama avere una chioma che sia nutrita, folta e lucente. Con il cambio di stagione può capitare che la capigliatura perda lucentezza e fascino, a causa delle temperature rigide e dello stress, ma avere capelli forti e sani è assolutamente possibile stando attenti ad alcuni prodotti che si usano.

Avere capelli forti significa salvaguardare la salute e il benessere del capello. Alcuni fattori come le abitudini sbagliate o un lavaggio troppo frequente sono spesso nemiche del benessere della chioma. L’uso delle piastre e del phon a una temperatura troppo elevata rovina il capello così come pettinarli con spazzole non adatte.

Prima di tutto, per ottenere capelli forti e sani è bene diluire lo shampoo in modo da avere una detersione maggiormente delicata e adatta al proprio tipo di capello. Meglio optare per uno shampoo che sia adatto al proprio capello e ai nutrienti di cui ha maggiormente bisogno il cuoio capelluto.

È utile anche avvolgere i capelli in un turbante per poi ridurre i tempi di asciugatura. In questo modo si asciugano rapidamente e nel modo giusto. Il phon va tenuto a una distanza di almeno 20 cm per evitare di rovinarli o bruciarli con l’uso di questo strumento. Fare una volta al mese una maschera o impacco aiuta ad avere capelli forti.

Capelli forti e sani: consigli

I capelli sono da sempre sinonimo di bellezza e di fascino femminile. Per avere dei capelli forti e sani, è consigliabile seguire alcuni suggerimenti e trucchi che forniamo qui e che possono essere utili per la salute e bellezza del cuoio capelluto. Quando cominciano a indebolirsi, sarebbe meglio tagliare le doppie punte in modo da dare loro un aspetto maggiormente sano e curato.

Si consiglia anche l’uso di una spazzola dalle setole morbide in modo da evitare di spezzarli o danneggiarli. Spazzolare i capelli almeno una volta al giorno permette di favorire e stimolare la microcircolazione sanguigna del cuoio capelluto aiutando i follicoli piliferi a produrre maggiori capelli forti e sani.

Durante il periodo invernale, è bene usare acqua fredda per sciacquare i capelli in quanto permette di mantenere chiuse le squame della cuticola garantendo una chioma che sia brillante e sana. Un metodo che velocizza la crescita del capello, mentre l’acqua calda ha un effetto opposto dal momento che aumenta l’oleosità spezzando i capelli.

Per capelli forti e sani è bene usare prodotti che siano ricchi di elementi naturali come Foltina Plus e senza additivi. Molto utile anche cercare di usare pochissimo la piastra e il phon che li danneggiano stressandoli. Si consiglia di asciugarli all’aria aperta, anche durante la stagione fredda. No all’uso di prodotti con componenti chimici e infine attenzione anche all’alimentazione che deve essere a base di cibi nutrienti per il bene della chioma.

Capelli forti e sani: rimedio naturale

Oltre a questi consigli e all’uso ridotto della piastra e del phon, per capelli forti si consiglia di usare una lozione come Foltina Plus che è molto efficace anche per combattere la calvizie e il diradamento. Una lozione spray italiana a base di elementi naturali e consigliata dai massimi esperti.

Una lozione che agisce sin dalla prima applicazione donando una chioma forte, lucente e brillante. Stimola la crescita rapida del capello ed è considerata una ottima alternativa al trapianto. Possono usarla sia uomini che donne, a prescindere dal tipo di capello ed è possibile portarla sempre con sé per usarla in caso di evenienza.

E’ considerato il miglior rimedio naturale per i capelli forti e sani grazie alla sua azione nel breve/medio periodo e alle mancanza di controindicazioni. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un trattamento che arresta la caduta del capello anche grazie ai componenti al suo interno che sono naturali e privi di controindicazioni come l’arginina che stimola la crescita del capello; la serenoa che riattiva la microcircolazione stimolando i follicoli spenti e il fieno greco che contiene tantissimi fitoestrogeni che permettono di frenare la caduta dei capelli oltre a favorire la ricrescita nelle zone diradate.

In poco tempo, le zone diradate cominciano a rinfoltirsi per capelli forti e brillanti. Basta spruzzarlo nelle zone diradate, massaggiare con movimenti circolari e lasciare che si assorba. Non unge ed è privo di oli.

Foltina Plus è una lozione originale che non si trova in vendita nei negozi o e-commerce, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto, compilando il modulo in ogni sua parte per approfittare di due confezioni al prezzo di 49€. Si può pagare il prodotto scegliendo tra Paypal, la carta di credito o i contanti al corriere.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.