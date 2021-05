Capelli forti in estate: come proteggerli dalla caduta

I capelli forti in estate si possono avere grazie ai migliori rimedi a base naturale e a una ottima protezione per il cuoio capelluto.

Durante la stagione estiva i capelli possono andare incontro a fattori quali il sole e il cloro che rischiano di indebolirli. Per avere capelli forti in estate, ecco alcuni consigli e i migliori rimedi per proteggerli dalla caduta.

Capelli forti in estate

L’estate sta per arrivare e bisogna cominciare a prepararsi, non solo sfoggiando un fisico tonico e in forma, ma anche prendendosi cura della propria chioma. Il mare, il sole, il caldo e la salsedine sono deleteri per i capelli che si rovinano e seccano. Per avere capelli forti in estate bisogna optare per alcune soluzioni e trattamenti utili.

Per avere capelli forti, bisogna anche cambiare la propria alimentazione cercando di integrare alcuni cibi e nutrienti che possano fare bene alla salute della chioma proteggendola dalla caduta. Per stimolare la crescita del capello, bisogna introdurre vitamina B che è importante la chioma in quanto le fornisce quei nutrienti di cui ha maggiormente bisogno. La vitamina B12 è essenziale e bisognerebbe consumarla ogni giorno.

Oltre alla vitamina B, anche la E è molto importante per stimolare la crescita del capello e mantenere il cuoio capelluto in ottima salute. L’aloe vera è importante per il benessere dei capelli in quanto aiuta ad arrestarne la caduta, oltre a combattere la disidratazione eliminando l’eccesso di sebo in eccesso.

Grazie a questi suggerimenti si potranno avere capelli forti e sani in vista dell’estate senza andare incontro a caduta e proteggerli con metodi naturali che fanno bene.

Capelli forti: consigli

Per avere capelli forti durante la stagione estiva evitando che possano andare incontro a caduta, si possono seguire alcuni di questi consigli e suggerimenti per la salute della chioma. Sono diversi i metodi naturali utili per i capelli forti e fare in modo che non vada incontro a caduta. L’olio di ricino è considerato un ottimo rimedio naturale come anti-caduta.

Ha proprietà idratanti, ristruttura e attenua le doppie punte. Riduce e combatte la forfora donando lucentezza alle chiome spente. Bisogna essere diluito con altri ingredienti per essere applicato correttamente sui capelli. Bisogna mescolare l’olio di ricino con olio di cocco o avocado insieme a gocce di olio essenziale profumato. Versare gli oli in un contenitore e agitare e scaldare il prodotto. In seguito, applicare sui capelli e massaggiare in modo circolare.

Si consiglia di non lavarli tutti i giorni, ma almeno tre giorni a settimana sono più che sufficienti in modo da mantenere l’equilibrio e il pH naturale del cuoio capelluto. Non bisogna pettinarli da bagnati o umidi in quanto tendono a spezzarsi e rompersi. Una maschera idratante o un impacco a settimana sono importanti per mantenere i capelli forti.

In estate si consiglia di non prendere il sole senza proteggere i capelli, ma indossare sempre una fascia o un cappello oppure dei prodotti specifici che abbiano un buon fattore di protezione per la chioma. No all’uso eccessivo di ferro o piastra in quanto li rovinano.



Capelli forti: miglior rimedio naturale

Per i capelli forti in vista della stagione estiva, oltre ai consigli che sono stati forniti, è molto usare un prodotto che aiuti a stimolare la crescita e impedirne la caduta. Si tratta di Foltina Plus, una lozione spray che stimola la ricrescita del capello sin dalla prima applicazione. Grazie a questo spray di produzione italiana della linea Natural Fit, è possibile tornare ad avere una chioma sana e forte.

Considerato la valida alternativa al trapianto, è uno spray che funziona davvero come dimostrano anche le tante recensioni e opinioni al riguardo. Permette di interrompere la caduta del capello, riattivare e stimolare la microcircolazione, accelerare la produzione dei follicoli spenti e anche favorire la ricrescita nelle zone maggiormente diradate. E’ considerato il miglior rimedio naturale e l’alternativa naturale alla chirurgia grazie ai benefici e alla sicurezza. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un prodotto come Foltina Plus possono usarlo sia uomini che donne, a prescindere dal tipo di capello. Inoltre, è possibile portarlo con sé per ogni evenienza. Una lozione spray professionale e raccomandata dai migliori esperti proprio per i suoi benefici e vantaggi che apporta al cuoio capelluto. Si compone di principi attivi naturali come Arginina che stimola la microcircolazione, Serenoa che equilibra i livelli ormonali accelerando il processo di crescita e Fieno greco che, essendo ricco di fitoestrogeni, aiuta a permettere una rapida crescita del cuoio capelluto.

Non ha controindicazioni o effetti collaterali proprio perché a base naturale. Per usarlo, basta spruzzarlo nelle zone maggiormente diradate del capello e massaggiare con movimenti circolari. Bisogna lasciare che si assorba in profondità.

Non lascia i capelli unti e privo di oli. Non unge. Bastano cinque minuti al giorno per avere una chioma perfetta.

Dal momento che si tratta di un prodotto originale ed esclusivo, non è reperibile nei negozi fisici o e-commerce, ma soltanto sul sito ufficiale per cui bisogna collegarsi, compilare il modulo con i propri dati e inviare l’ordine. Foltina Plus è in vendita al costo di 49€ per due confezioni con la spedizione gratuita. Il pagamento si effettua con Paypal, carta di credito oppure in contanti al corriere al momento del ritiro della merce.

