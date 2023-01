“Capitana mia capitana”: il sogno marittimo di Carmen Stile è una realtà: a soli 19 anni lei è Allieva ufficiale sulla nave “Grande Dakar” di Grimaldi Lines.

Una marinaia pronta a solcare le acque dal Nord Europa al Sud Africa. I media raccontano la storia di Carmen Stile, diciannovenne di Angri, in provincia di Salerno, imbarcata come Allieva Ufficiale nella Gran Dakar nave di Grimaldi Lines.

Il sogno marittimo di Carmen Stile

Comprensibile orgoglio non solo la famiglia, ma tutta la città di Angri, tanto che lo stesso primo cittadino ha deciso di dedicare a Carmen un fiero post social.

La 19enne ha alle spalle una solida esperienza come skipper nell’ambito sportivo. Diplomata nell’estate del 2022 la giovane ha come obiettivo quello di diventare Capitana di Lungo Corso. Ecco il messaggio su Facebook del sindaco di Angri Cosimo Ferraioli: “Voglio complimentarmi e fare un grosso in bocca al lupo alla nostra giovane concittadina Carmen Stile che, a soli diciannove anni, è stata chiamata ad imbarcarsi sulla nave “Grande Dakar”, nella tratta Nord/Europa/Sud Africa, come Allievo Ufficiale”.

Diventare Capitana di lungo corso

“Trascorse le feste natalizie in mare e lontano dagli affetti, Carmen è ancora in viaggio, dimostrando costantemente forza e determinazione per quella che sarà la sua carriera in mare. Sono certo, infatti, che il suo sogno di diventare Capitano di Lungo Corso diverrà realtà tra pochi anni. La tenacia di sicuro non le manca! Buona Fortuna Carmen da tutta la città di Angri!”