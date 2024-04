Sergio De Caprio, detto Capitano Ultimo, è un politico e generale italiano, noto per l’arresto di Totò Riina, che non si è mai tolto il passamontagna dal gennaio 1993.

Sergio De Caprio è nato a Montevarchi, in provincia di Arezzo, nel 1961. L’operazione, nel 1993, è la più eclatante fra le tante azioni portate a compimento negli anni contro mafia e criminalità organizzata.

L’arresto del capo mafioso, tuttavia porterà all’accusa per il Capitano Ultimo di favoreggiamento a Cosa Nostra insieme al generale Mario Mori, uno dei fondatori del Ros.

I due furono rinviati a giudizio su richiesta del procuratore di Palermo, Antonio Ingroia:

Nel 2006, Ultimo e Mori sono stati prosciolti «perché il fatto non costituisce reato».

De Caprio ha spiegato nel 2017, su un post social, il motivo di questo nome:

«Mi sono chiamato Ultimo quando ho capito che tutti volevano essere primi, volevano fare bella figura, volevano vincere, volevano farsi belli con i capi, volevano fare carriera con la K. Siccome a me non me ne frega proprio niente, dico a me ma anche a tanti altri carabinieri, il nostro onore e la nostra gloria maggiore è lavorare per la gente povera e basta, e nel momento in cui lo facciamo perché vogliamo qualcosa in cambio siamo porci traditori».