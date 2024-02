Antonio “Tony” Ciavarello, 50 anni, è stato arrestato dalla polizia di Malta sulla base di un mandato di arresto europeo e di un secondo emanato dall’Italia il 24 gennaio 2022, come riportato da Times of Malta.

Arrestato il genero di Totò Riina

Ciavarello era ricercato dalla procura di Brindisi. L’arresto è avvenuto questa mattina dopo settimane di indagini, che hanno portato a localizzare la posizione dell’uomo in una casa a Musta. Le forze dell’ordine hanno circondato l’abitazione ed effettuato l’arresto. Secondo quanto riportato dai media locali, l’uomo avrebbe subito acconsentito all’estradizione. L’operazione è stata condotta in collaborazione con la polizia italiana.

Le accuse

Nel 2017, il genero di Riina era stato arrestato in Puglia per scontare sei mesi di arresti domiciliari con l’accusa di frode. Ciavarello, che all’epoca dei fatti viveva a San Pancrazio con la moglie, è stato riconosciuto colpevole di una truffa commessa a Termini Imerese, in provincia di Palermo, nel 2009. In base ai due mandati il 50enne dovrebbe scontare due anni e otto mesi di carcere e pagare una sanzione pari a 100mila euro.

L’arrivo in tribunale

Antonio Ciavarello ha sposato la figlia del boss corleonese morto nel 2017, all’età di 87 anni. Oggi in tribunale ha accettato di essere trasferito in Italia. Secondo quanto dichiarato dal suo legale, Thomas Barbara Sant, nell’isola non avrebbe mai avuto problemi giudiziari e, sebbene sapesse della sentenza emessa nei suoi confronti, non era a conoscenza di essere stato condannato ad una pena detentiva.