Capodanno 2022, ai Magazzini Generali torna dopo due anni “90 Wonderland”

Dopo due anni ai Magazzini Generali torna uno dei party di Capodanno più apprezzati d’Italia: “90 Wonderland”, una vera ondata di musica e spettacolo.

Il Capodanno d’Italia è ai Magazzini Generali: per cominciare al meglio il nuovo anno, energia e tanta bella musica sono la chiave di una serata davvero speciale. Ai Magazzini Generali il Capodanno sarà all’insegna del party “90 Wonderland”.

Capodanno ai Magazzini Generali, dopo 2 anni torna “90 Wonderland”

È uno dei party più apprezzati in Italia: “90 Wonderland” torna a distanza di due anni per salutare con l’anno che si chiude e iniziare con gioia il 2022.

Premiato come terzo Miglior Evento italiano al Dance Music Awards, “90 Wonderland” è una vera e propria ondata di musica e spettacolo, una festa ricca di animazione, effetti speciali, dj, ballerini, personaggi fantastici degli anni Novanta. Un party unico per una notte indimenticabile, dove si potrà ballare la musica che ha fatto la storia, i brani indimenticabili da cantare a squarciagola e i singoli che hanno scalato le classifiche di un decennio glorioso.

La serata comincerà alle ore 21 del 31 dicembre ai Magazzini Generali, in via Pietrasanta 16. Ad accogliere gli ospiti ci sarà ricco buffet. Dalle ore 23 si potrà ballare tutta la notte al ritmo di musica commerciale, hip hop e reggaeton, per rivivere insieme i mitici anni Novanta in una serata davvero unica.

Capodanno ai Magazzini Generali, menù e prenotazioni

I biglietti prevedono:

Prevendita Gran Buffet/Cena: cena a buffet 60€, 1 drink e 1 flûte solo in prevendita. Dalle 21.00 alle 23.00;

Prevendita solo evento: ingresso 40€, 1 drink e 1 flûte solo in prevendita. Dalle 23.00 in avanti;

Tavoli: ingresso prevendita 40 euro cadauno + costo bottiglia 200€ in privé pista oppure ingresso prevendita 40 euro cadauno + costo bottiglia 300€ in privé consolle e balconata.

Il gran buffet di Capodanno offre: