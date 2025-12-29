Capodanno 2026 a Roma: eventi imperdibili e concerti per festeggiare in grande stile

Capodanno 2026 a Roma: eventi imperdibili e concerti per festeggiare in grand...

Roma si trasforma in un palcoscenico straordinario per il Capodanno, offrendo concerti emozionanti e oltre cento eventi imperdibili in programma.

Con l’avvicinarsi della notte di San Silvestro, Roma si prepara ad accogliere un afflusso straordinario di turisti e residenti. Si prevede che oltre un milione di visitatori si riverseranno nella capitale italiana per celebrare l’arrivo del nuovo anno. Le stime, fornite dall’Ente bilaterale turismo della Regione Lazio (EbtL), indicano che dal 29 dicembre al 3 gennaio si registreranno circa 438 mila arrivi e più di 1 milione di presenze totali.

Il Capodanno romano si distingue per la sua vivacità e per la varietà di eventi che coinvolgeranno ogni angolo della città. Il concertone al Circo Massimo rappresenta sicuramente l’evento clou della serata, con la partecipazione di artisti di fama come Alessandra Amoroso, Tananai e Fabri Fibra. Questi nomi, scelti dal Comune di Roma, promettono di attrarre un vasto pubblico, rendendo omaggio alla tradizione musicale italiana e rispondendo così ai dibattiti seguiti all’anno passato riguardo le scelte artistiche.

Gli eventi del Capodanno romano

Oltre alla musica del concertone, Roma si trasformerà in un grande palcoscenico diffuso con oltre cento eventi in programma, accessibili a tutti e in gran parte gratuiti. Il Capodarte, che si svolgerà il primo gennaio, offrirà un ricco calendario di attività che abbracceranno l’intera città, dalle zone centrali alle periferie. Questa edizione sarà particolarmente significativa poiché celebrerà l’ottantesimo anniversario dell’Assemblea Costituente, un momento storico per l’Italia.

Attività per famiglie e bambini

Tra le iniziative destinate ai più piccoli, si segnala il laboratorio “La Repubblica del gioco” presso la Pelanda del Mattatoio, dove i bambini potranno divertirsi e apprendere. Inoltre, il Palazzo delle Esposizioni ospiterà il laboratorio “Dritti ai Diritti”, mentre al Teatro Biblioteca Quarticciolo ci sarà un workshop di scrittura creativa. Le biblioteche di Roma si uniranno all’iniziativa con letture animate sui principi fondamentali della Costituzione, affrontando temi come lavoro, pace, ambiente e uguaglianza.

Cinecittà World e altre attrazioni

Non mancheranno le sorprese anche nei parchi a tema come Cinecittà World, che offrirà un Capodanno non-stop, dalle 18 del 31 dicembre fino alle 6 del primo gennaio. I visitatori potranno godere di ben 40 attrazioni aperte fino a tarda notte, accompagnate da cene gourmet, spettacoli dal vivo e un’imponente mostra di fuochi d’artificio. Il costo del biglietto varierà a seconda del ristorante scelto, ma l’esperienza promette di essere indimenticabile.

Spettacoli al Planetario

In aggiunta agli eventi di strada, il Planetario offrirà una serie di spettacoli affascinanti, come il viaggio interplanetario “Space opera”, che inizierà alle 10 del 31 dicembre. Questo evento permetterà ai partecipanti di esplorare il cosmo attraverso le note della celebre suite “Op.32: The Planets” di Gustav Holst. Altre presentazioni, come “Notte Stellata”, porteranno gli spettatori a scoprire stelle e galassie, mentre “Girotondo tra pianeti” coinvolgerà i più piccoli in un’avventura spaziale interattiva.

Il Capodanno a Roma si preannuncia come un’esperienza unica e ricca di eventi, capace di attrarre visitatori da ogni parte del mondo. Con un’offerta così variegata e la promessa di festeggiamenti indimenticabili, la capitale italiana si conferma come una delle mete più ambite per la celebrazione del nuovo anno.