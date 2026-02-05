In Germania, un capotreno della Deutsche Bahn è morto a seguito delle ferite riportate durante un’aggressione che ha avuto luogo lunedì sera, su un treno regionale espresso. Stando a quanto riportato dalla polizia, l’uomo, un 36enne, era stato attaccato da un 26enne, che non aveva il biglietto, e che era con altri giovani fra i 20 e i 30 anni, come riportato da TgCOM24.

Capotreno ucciso in Germania da un 26enne

L’accaduto ha avuto luogo poco dopo la stazione di Landstuhl, nel Land della Renania-Palatinato.

Successivamente, il 26enne è stato arrestato dagli agenti ed è stato condotto davanti a un giudice, con l’accusa di omicidio colposo. “Questa tragica morte mi lascia senza parole e profondamente addolorata. Le mie più sentite condoglianze vanno alla famiglia, ai suoi amici e ai suoi colleghi.

Capotreno ucciso in Germania: “Orribile atto di violenza”

Noi di Deutsche Bahn condanniamo con la massima fermezza questo orribile atto di violenza e la morte del tutto insensata del nostro collega. Dobbiamo tutti chiederci perché tali episodi di violenza continuino a verificarsi. Noi – politici, società – dobbiamo fornire risposte. Oggi è un giorno buio per tutti i lavoratori delle ferrovie del Paese. Noi di Deutsche Bahn siamo in lutto”, ha dichiarato l’amministratrice delegata della compagnia ferroviaria tedesca, Evelyn Palla.