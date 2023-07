Due uomini e una donna sono stati beccati in atteggiamenti intimi all’interno della funicolare di Capri. Le telecamere hanno ripreso gli atti osceni.

Capri, due uomini e una donna beccati in video a fare sesso in funicolare

Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha condiviso sui social le immagini schermate di una telecamera che ha beccato due uomini e una donna mentre avevano rapporti in funicolare a Capri. “È l’aria di Capri…” è uno dei tanti commenti alle immagini. Non è chiaro che tipo di azioni stessero compiendo i tre, visto che le immagini non sono chiare. L’azienda di trasporti locale per il momento non ha ancora commentato i fatti. Quelli pubblicati sono screenshot di un video preso dalle telecamere di sorveglianza interne al mezzo di trasporto. “Ci sarebbe anche un video delle telecamere a circuito chiuso” ha precisato Borrelli, aggiungendo che “non è questo il turismo che vogliamo“.

Capri, due uomini e una donna beccati a fare sesso in funicolare: atti osceni in luogo pubblico

L’argomento ha diviso i commentatori. Alcuni inneggiano all’amore libero e parlano dell’effetto dell’estate sugli ormoni. Altri hanno puntato sull’ironia, mentre altri ancora hanno lamentato altre situazioni associate. Se la vicenda fosse confermata, si tratterebbe di un caso di atti osceni in luogo pubblico. “Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000” dice l’articolo 527 del Codice Penale.