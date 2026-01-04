Il dramma è avvenuto nel comune di Capriolo: al culmine di una lite il 51enne ha preso un coltello colpendo la moglie

Nuovo episodio di violenza domestica culminato con un ricovero d’urgenza in terapia intensiva. É accaduto nei pressi di un’abitazione nel comune di

Capriolo, in provincia di Brescia, dove un uomo ha accoltellato la moglie durante, secondo quanto emerso, una lite. La ricostruzione dei fatti e le condizioni della 45enne.

Donna ricoverata d’urgenza: marito la accoltella durante una lite

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni dei fatti il dramma è avvenuto in via Largo Ochi: qui sono giunti i sanitari del 118, di concerto con i carabinieri di Capriolo, a seguito della segnalazione di un gravissimo episodio di violenza domestica. Una lite, stando ai fatti riportati dal Giornale di Brescia, degenerata nel momento in cui un uomo di 51 anni ha impugnato un coltello colpendo con almeno un fendente al collo la moglie 45enne.

Il tutto è avvenuto intorno alle 9.30 del mattino: i soccorritori hanno stabilizzato la donna trasportandola in codice rosso all’Ospedale Civile di Brescia dove si trova ricoverata in gravi condizioni. Sono state avviate le indagini per chiarire le ragioni del litigio e valutare come procedere nei confronti dell’autore del gesto. Stando a quanto ricostruito la lite sarebbe scoppiata in casa proseguendo poi in strada: qui la donna è stata trovata dai soccorritori provenienti da Sarnico.