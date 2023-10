Captagon: quali sono gli effetti della droga utilizzata da alcuni commando di Hamas nel corso dell’attacco del 7 ottobre scorso?

Captagon: la droga che toglie la paura

Come spiega Silvio Garattini, fondatore e direttore dell’Istituto farmacologico Mario Negri di Milano: “E’ un prodotto che dà forte eccitazione, composto da anfetamina e caffeina in dosi elevate, spinge a sentirsi più forti e toglie la paura”, sempre secondo la tv israeliana Canale 12, si tratterebbe di una droga prodotta in Libano e Siria, nota anche come “la cocaina dei poveri”.

Captagon è già stata utilizzata in passato negli attentati

In passato, il Captagon è stato utilizzato da vari gruppi terroristici, incluso l’ISIS. Si è riscontrato che questa sostanza era presente nel sangue degli attentatori coinvolti negli attacchi di Parigi del 2015 e di Seifeddine Rezgui, uno degli autori dell’attentato sulla spiaggia in Tunisia del 26 giugno 2015, nel quale persero la vita 39 persone. Secondo alcuni rapporti, i combattenti curdi hanno trovato consistenti quantità di Captagon nelle postazioni dell’ISIS.