Durante la notte le Forze della Difesa israeliana hanno colpito oltre cento obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza. Israele è pronto ad evacuare la città di Kiryat Shemona.

Guerra in Medio Oriente, esercito di Israele: “Colpiti cento obiettivi di Hamas”

Le Forze della Difesa israeliane hanno colpito oltre cento obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza e hanno ucciso un miliziano che faceva parte delle forze navali del gruppo e che lo scorso 7 ottobre ha partecipato all’attacco contro Israele. A riferirlo sono state le Forze della Difesa israeliana, con una nota condivisa su X. “Durante la notte, aerei da combattimento hanno attaccato oltre un centinaio di obiettivi operativi delle organizzazioni terroristiche nella Striscia di Gaza, distruggendo pozzi, tunnel, depositi di munizioni e decine di quartier generali operativi” si legge nel tweet. “Durante gli attacchi, l’Idf e lo Shin Bet hanno eliminato un terrorista che era nella forza navale dell’organizzazione terroristica Hamas” è stato aggiunto. Si tratta di Amjad Majed Muhammad Abu Odeh. L’Idf ha spiegato di aver “neutralizzato una squadra terroristica dell’aeronautica dell’organizzazione terroristica che prevedeva di lanciare missili contro un jet” israeliano . Sono anche stati distrutti beni e armi dei terroristi.

Attacchi Hezbollah: Israele evacua un’altra città

Le autorità israeliane hanno ordinato l’evacuazione dei residenti della città di Kiryat Shemona, situata a circa 10 chilometri dal confine con il Libano. In questo luogo, nell’ultima settimana, ci sono stati forti scambi di fuoco con il gruppo sciita Hezbollah e altre milizie palestinesi. “L’Autorità nazionale per la gestione delle emergenze (NEMA) del Ministero della Difesa e le Forze di difesa israeliane annunciano l’evacuazione dei residenti della città settentrionale di Kiryat Shemona in pensioni sovvenzionate dallo Stato” si legge in una dichiarazione congiunta delle due istituzioni.