Che la posizione degli USA fosse più vicina a Israele rispetto che ad Hamas e all’Ucraina rispetto alla Russia non è di certo una sorpresa, ma il presidente americano Joe Biden ci ha tenuto a ribadire quali siano le intenzioni del suo Paese in riferimento alle due grandi guerre che stanno tenendo con il fiato sospeso tutto il mondo.

Gli USA con Israele e Ucraina: le parole di Biden

Il presidente americano Joe Biden, tornato da poche ore dal suo viaggio a Tel Aviv, è intervenuto direttamente dal celeberrimo Studio Ovale della Casa Bianca per parlare ai suoi concittadini di quanto sta succedendo sul fronte ucraino e su quello mediorientale. “Hamas come il presidente russo Vladimir Putin rappresentano minacce diverse ma hanno una cosa in comune: vogliono annientare le democrazie che sono loro vicine“ – tuona Biden – “Non possiamo lasciarli vincere. Rifiuto di farlo accadere“. Il presidente USA chiarisce: “Continuare a sostenere e difendere Israele e Ucraina è nel nostro interesse, è vitale per la nostra sicurezza nazionale”.

Gli USA faro nel mondo: la posizione degli americani

Il leader della Casa Bianca parla di un mondo, quello di oggi, che si troverebbe ad un vero e proprio punto di svolta, ma ancora una volta, come è stato in passato, in questo scenario gli USA rappresentano un faro: “La leadership americana è quello che tiene il mondo insieme. I nostri valori ci rendono un partner con cui altri Paesi vogliono lavorare. Non vale la pena mettere tutto questo a rischio scaricando l’Ucraina o girando le spalle a Israele”. Biden ha, inoltre, nuovamente ribadito che il terribile attacco all’ospedale di Gaza non sia stato opera di Israele e ha lanciato un pensiero verso i palestinesi: “Gli Stati Uniti restano impegnati al loro diritto di dignità e autodeterminazione. Non possiamo ignorare l’umanità di innocenti palestinesi che vogliono solo vivere in pace e avere un’opportunità: non possiamo mollare sulla soluzione dei due Stati“.