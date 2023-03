Carburanti, Giorgia Meloni non prolungherà il taglio sulle accise

Il taglio delle accise sui carburanti non verrà prolungato in questo 2023: a ribadirlo ancora una volta è stata la premier Giorgia Meloni.

Il taglio delle accise sui carburanti non verrà prolungato

Il taglio delle accise sui carburanti non verrà prolungato. Lo ha ribadito nuovamente Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia e presidente del Consiglio dei Ministri.

«Abbiamo fatto la scelta dolorosa di non prolungare il taglio alle accise sulla benzina. È stata molto contestata ma è stata una scelta. Favoriva i redditi più alti, noi abbiamo fatto un’altra scelta e lo rivendico».

Queste le sue parole, convinte nell’esposizione e nell’ideale. La premier ha poi voluto motivare ulteriormente la sua scelta: il mancato taglio alle accise serve – a detta della Meloni – per investire il denaro pubblico in aiuti concreti per le categorie in difficoltà:

«Abbiamo scelto di concentrare 10 miliardi sulle fasce più in difficoltà. La politica deve assumersi la responsabilità di dire no quando c’è da dire no».

I sondaggi politici: Elly Schlein “minaccia” la Meloni

Nel frattempo, sono usciti gli ultimi sondaggi politici condotti da Swg, famoso istituto di ricerca triestino.

Giorgia Meloni con FdI mantiene il suo primato indiscusso, ma a seguire il rinnovato PD di Elly Schlein continua a raccogliere consensi. Al terzo posto secondo l’indice di gradimento, il M5S di Giuseppe Conte.