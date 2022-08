La moglie di Carlo Calenda in un video gli spiega come fare la lavatrice, ma il leader di Azione viene attaccato anche sotto un post ironico.

Il leader di Azione Carlo Calenda si è reso protagonista di un simpatico siparietto su Instagram. Un video pubblicato qualche ora fa mostra la moglie che gli spiega come preparare e far partire una lavatrice. Calenda fa autoironia ma molti utenti lo attaccano comunque.

Carlo Calenda alle prese con la lavatrice: “Mia moglie non si fida”

Nella descrizione del video il leader di Azione ha scritto: “Uno cerca di convincere gli italiani che saprebbe governare il paese. Poi arriva tua moglie e dopo averti spiegato venti volte come funziona la lavatrice, ti manda un video perchè non si fida. Crozza salvami tu“. Al di là del riferimento a Maurizio Crozza, Calenda ha voluto mostrare ai suoi follower un estratto di vita quotidiana, forse per empatizzare con chi non sa utilizzare gli elettrodomestici o forse per strappare un semplice sorriso e far capire che i politici sono persone comuni.

Quell’accordo con il PD che non è piaciuto ai presunti elettori di Azione

Carlo Calenda purtroppo non trova pace. Dopo l’accordo con il Partito Democratico (PD) di Enrico Letta, il capo di Azione è stato bombardato mediaticamente da una parte dei suoi presunti elettori.

Per molte persone Calenda ha sbagliato in quanto rappresentava una vera e propria alternativa ai partiti presenti nelle istituzioni da anni. Tra i commenti a questo post, e non solo, sono tanti coloro che lo stanno attaccando per la sua scelta politica. Fortunatamente per il leader di Azione, però, ci sono state anche persone che hanno saputo cogliere la sua ironia e lo sostengono commentando positivamente sia il video pubblicato oggi che i video dei giorni scorsi.