Carlo Conti, il ricordo degli esami di maturità: “La mia fidanzatina mi venne addosso con il motorino”

Il noto conduttore Carlo Conti in una sua recente intervista ha ricordato come a causa di un incidente i suoi esami di maturità furono a rischio.

Carlo Conti è ad oggi uno dei più volti più noti della televisione di stato. Arrivato ormai alla soglia dei 60 anni, i suoi programmi in fascia serale sono da sempre garanzia di grande successo e apprezzamento da parte del pubblico.

Eppure non molti sanno che il noto conduttore non ha passato un’infanzia facile. Il padre infatti è deceduto quando era ancora in fasce.

Della prima parte della sua vita, Carlo Conti ha raccontato un altro retroscena nel corso della trasmissione mattutina “Dedicato” in onda su Rai1. Il conduttore ha per poco mancato gli esami di maturità a causa di un’incidente con la fidanzata di allora.

Carlo Conti incidente motorino, cosa successe poco prima degli esami di maturità

Il noto conduttore di RAI1 Carlo Conti ha per poco rischiato di saltare gli esami di maturità. Questo episodio sconosciuto ai più è stato raccontato nel corso di un’intervista rilasciata durante il programma “Dedicato”.

Il presentatore ha infatti spiegato che proprio in quei giorni era stato investito dalla fidanzata di allora che si trovava in sella al motorino. Durante una precedente intervista al “Corriere della Sera” ha inoltre dichiarato: “Mi venne addosso la mia fidanzatina di allora con il motorino, è stata l’unica ragazza bionda che ho avuto.

Arrivai alla maturità in barella e in ambulanza perché mi ero rotto una gamba pochi giorni prima; la tibia e il perone. La maturità fu fortunata anche per quello. Li mossi a compassione e fui promosso con 60/60”.

Carlo Conti incidente motorino, il padre è morto quando aveva 18 mesi

Parlando invece del padre, in una vecchia intervista il conduttore ha dichiarato: “Mio babbo lo persi che avevo soltanto 18 mesi e purtroppo di lui non ricordo nulla. Sono cresciuto soltanto con mia madre, che quindi mi ha saputo fare anche da papà. Non aveva un soldo perché spese tutto in inutili cure sperimentali per mio padre”.

Carlo Conti incidente motorino, l’amore per la moglie Francesca

Carlo Conti ha poi parlato anche del matrimonio con Francesca Vaccaro con cui è sposato nel 2012 e dal quale è nato il figlio Matteo: “Prima di conoscerla ero malato di Dongiovannite, ma quando l’ho conosciuta l’insopprimibile desiderio di amare più donne possibile si è trasformato nell’aspirazione ad amarne una sola. Possibilmente per sempre”.